Ігнат: Війська РФ застосували “шахеди” чорного кольору

Дрони, якими війська РФ атакували Київ, були незвичного чорного кольору, а також містили карбон, який поглинає радіолокаційний сигнал. Це ускладнює роботу силам ППО, повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Ударні безпілотники типу Shahed-131/136, якими російські військові у ніч на суботу, 25 листопада, атакували Україну, були незвичного чорного кольору, а також містили карбон, який поглинає радіолокаційний сигнал. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Втім, наголосив він, це не була реактивна модифікація "шахедів", яку нещодавно презентували в Ірані.

“Можливо, росіянам сподобалася ця ідея. Вони і раніше вдосконалювали БпЛА, що вже були отримані від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючі певні композитні матеріали для меншої світловідбиваючої поверхні, світловідбиваючої ефективності. Зараз ми бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Ну і чорний колір, - - зазначив він. - Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп".

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Ігнат наголосив, що такі модифікації ударних дронів стануть певним викликом для сил ППО , проте це не завадило їм у цю ніч знищити знищити майже усі запущені росіянами БПЛА - 74 з 75.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 25 листопада, Росія випустила по Україні рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість безпілотників типу Shahed-131/136. Головною ціллю атаки був Київ. У декількох районіх міста були зафіксовані руйнування внаслідок падіння уламків збитих дронів на житлові і технічні будівлі.

Вналідок атаки в столиці постраждали п'ятеро людей, серед них - 11-річна дитина, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. У двох постраждалих - різані рани кінцівок, ще у трьох - гостра реакція на стрес.

Окрім того, у центральній частині Києва без електроенергії опинилися 77 житлових будинків і 120 установ. Наразі вони вже заживлені, повідомили в енергетичній компанії "ДТЕК".

На Київщині було пошкоджено чотири лінії електропередачі 110 КВ, без електропостачання залишилися майже 17 тисяч клієнтів.

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