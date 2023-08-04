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РФ обстрілює Україну переданими Києвом ракетами - ЗМІ

Степан Смишляєв
2 год. тому

Росія спрямовує проти України крилаті ракети, які Київ передав Москві за договором 1999 року, встановили "Схеми". Тоді за газові борги Україна віддала не лише ракети, а й стратегічні бомбардувальники.

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Ракетний удар РФ по Києву, архівне фото
Ракетний удар РФ по Києву, архівне фотоФото: Gleb Garanich/REUTERS

Частина крилатих ракет повітряного базування Х-55, якими російські війська завдають ударів по території України, була передана Києвом Москві згідно з угодою, укладеною в 1999 році, йдеться у розслідуванні програми "Схеми", оприлюдненому в ніч на п'ятницю, 4 серпня.

Цю угоду на суму 275 мільйонів доларів підписали 8 жовтня 1999 року в Ялті тодішні прем’єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін. Вона передбачала, що Київ передасть Москві за газові борги вісім стратегічних бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов’язалась передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів.

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Як знайшли ракети

Експерти Науково-дослідного інституту судових експертиз, які ідентифікують типи та траєкторію ракет, які армія РФ запускає по Україні, звернули увагу, що на частині ракет Х-55 затерті номери. Однак на низці таких ракет номери були приховані не повністю.

Порівнявши їх з переліком ракет, переданих РФ за угодою 1999 року, в якому також зазначені номери, журналісти встановили, що вони збігаються. Наразі вдалося ідентифікувати більше десяти ракет з переліку, які армія РФ запустила по українських містах.

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Зокрема, цими ракетами у 2022-2023 роках була завдані удари по Києву, Київській області і Хмельниччині, зазначається у журналістському розслідуванні. 

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