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Пуск російських крилатих ракетФото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Війська РФ обстріляли Запоріжжя, під завалами будинків люди

Анастасія Шепелева | Дар'я Нинько
7 хв. тому

225-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 6 жовтня.

https://www.dw.com/uk/vijska-rf-obstrilali-zaporizza-pid-zavalami-budinkiv-ludi/a-63351002

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 6 жовтня (час київський).

++08:18++

Російські війська за добу, 5 жовтня, завдали п'ять ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Під вогнем РФ – населені пункти Київської, Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Крім того, за даними генштабу, по мірі просування українського контрнаступу з окупованих РФ територій тікають прихильники окупаційної влади. Так, зі Сватового до Новопскова на Луганщині поїхали три автобуси з ними, а на Херсонщині представники приватних охоронних компаній з окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів, зазначають у генштабі ЗСУ.

Також росіяни мінують об'єкти інфраструктури в окупованому Енергодарі, де, зокрема, розташована Запорізька АЕС, йдеться у зведенні.

++07:56++

Україна розпочинає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, заявив у відеозверненні ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський. "Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона об'єднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від США до Південної Кореї, від Канади до Туреччини", - зауважив український лідер та додав, що заявку України на вступ підтримали в організації.

"Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо", - наголосив він.

За його словами, вже цього року у Києві запрацює регіональний офіс організації.

++07:48++

Українські Збройні сили звільнили три населених пункти на Херсонщині - Нововоскресенське, Новогригорівку і Петропавлівку, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 5 жовтня.

Крім того, він відзначив військових Повітряних сил ЗСУ, яким за добу вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, які використовують війська РФ. "Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!" - сказав Зеленський.

Водночас він звернувся до російських окупантів, зауваживши, що жодна зброя, включно з іранськами дронами Shahed-136, не допоможе їм виграти війну.

Читайте також: Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

++07:42++

В ніч з 5 на 6 жовтня війська РФ здійснили низку атак на Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Протиповітряна оборона України на півдні країни знищила дев’ять таких дронів, повідомляють в командуванні, проте інших подробиць не наводять.

++07:20++

Зранку 6 жовтня російські війська завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю, влучивши у житлові будинки, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Будівлі зазнали значних руйнувань, під завалами опинилися люди, написав він.

"Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - написав Старух у Telegram.

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

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