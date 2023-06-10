Війська РФ обстріляли Запорізьку область: двоє загиблих

Війська РФ обстріляли Запорізьку область. Внаслідок влучання у приватний будинок в Оріхові загинула сімейна пара.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Війська РФ у суботу, 10 червня, обстріляли Запорізьку область. Внаслідок влучання у приватний будинок у місті Оріхів загинули двоє людей - 58-річний чоловік та 54-річна жінка, повідомив в Telegram очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

В Офісі генерального прокурора України повідомили про початок досудового розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина перша і друга статті 438 КК України).

"За даними слідства, 10 червня 2023 року під час чергового обстрілу міста Оріхів ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Подружжя, яке перебувало на його подвірʼї, загинуло", - йдеться у повідомленні ОГПУ у Telegram.

Окрім того, внаслідок обстрілу поранень зазнав 77-річний мешканець села Преображенка у Запорізькій області. Його оперативно доставили до медзакладу, повідомив Малашко.

За даними очільника Запорізької ОВА, за минулу добу війська РФ здійснили 77 обстрілів території Запорізької області. Під вогнем опинилися 14 населених пунктів. Внаслідок атак було зруйновано 23 об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив він.

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Атака на Одещину: троє загиблих, десятки поранених

Нагадаємо, протягом ночі, 10 червня, війська РФ атакували ракетами і безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу спального району Одеси загинули троє людей, ще 25 – зазнали поранень, повідомили в ОГПУ. Суттєвих руйнувань зазнали три багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, припарковані поряд з будинками.

Наслідки удару військ РФ по Одесі вночі 10 червня Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Ще шестеро людей зазнали поранень внаслідок атаки селища на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі. Вщент зруйновано сім приватних будинків, ще 15 - пошкоджено. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина перша і друга статті 438 КК України).

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