РФ обстріляла Українськ на Донеччині: загинула родина

Унаслідок обстрілу російськими окупаційними силами міста Українськ на Донеччині загинув дідусь, його син та онук, ще щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення, повідомили в Офісі генпрокурора.

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25 хв. тому 25 хв. тому

У місті Українськ Донецької області жертвою російського обстрілу стала ціла родина. Як повідомив у четвер, 8 червня, Офіс генерального прокурора України, напередодні ввечері окупаційні сили РФ скоїли артобстріл міста Українська, внаслідок чого загинув дідусь, його син та чотирирічний онук.

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"Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9 й 13 років, зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень. Крім того, на місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку. Остаточна кількість жертв встановлюється", - повідомляє Telegram-канал відомства.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Крім того, в Селидівській міській військовій адміністрації повідомили, що всі поранені внаслідок російського обстрілу міста Українськ доставлені до лікарні і їм надається медична допомога.

Загалом російський артобстріл пошкодив два приватних будинки й 14 багатоповерхівок, зазначили в Селидівській МВА.