  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

РФ обстріляла Українськ на Донеччині: загинула родина

Валерій Сааков
25 хв. тому

Унаслідок обстрілу російськими окупаційними силами міста Українськ на Донеччині загинув дідусь, його син та онук, ще щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення, повідомили в Офісі генпрокурора.

https://p.dw.com/p/4SKGT
Представник окупаційних сил РФ на тлі руйнувань на Донеччині
Представник окупаційних сил РФ на тлі руйнувань на ДонеччиніФото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

У місті Українськ Донецької області жертвою російського обстрілу стала ціла родина. Як повідомив у четвер, 8 червня, Офіс генерального прокурора України, напередодні ввечері окупаційні сили РФ скоїли артобстріл міста Українська, внаслідок чого загинув дідусь, його син та чотирирічний онук.

Читайте також: Обстріл Харкова: з-під завалів звільнили жінку

"Ще двоє дівчат та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9 й 13 років, зазнали мінно-вибухових травм та інших тілесних ушкоджень. Крім того, на місці події надано медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку. Остаточна кількість жертв встановлюється", - повідомляє Telegram-канал відомства.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: Росія обстріляла багатоповерхівку на Запоріжжі: є загиблі й поранені

Крім того, в Селидівській міській військовій адміністрації повідомили, що всі поранені внаслідок російського обстрілу міста Українськ доставлені до лікарні і їм надається медична допомога.

Загалом російський артобстріл пошкодив два приватних будинки й 14 багатоповерхівок, зазначили в Селидівській МВА.

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки підтриву Каховської ГЕС

Мер Олешок: Є інформація про загиблих від підтоплення

Катастрофи60 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика20 год. тому05:59 хв.
Евакуація населення на Херсонщин

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Експертка про Каховську ГЕС і екоцид

Політика21 год. тому
external

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Конфлікти17 год. тому02:01 хв.
external

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Суспільство20 год. тому01:02 хв.
external

Масова евакуація після знищення Каховської ГЕС

Масова евакуація після знищення Каховської ГЕС

Конфлікти20 год. тому02:16 хв.
external

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід

Конфлікти24 год. тому02:14 хв.
На головну сторінку