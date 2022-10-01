Виявили ще одну обстріляну РФ автоколону: понад 20 загиблих

У Куп'янському районі Харківщини в "сірій зоні" виявили розстріляну колону цивільних машин. За попередніми даними, загинули 20 людей, серед них - 10 дітей.

У Харківській області виявили розстріляну російськими військами колону автівок. У ній загинули 20 цивільних, серед яких 10 дітей, повідомила Служба безпеки України (СБУ) у суботу, 1 жовтня.

Розстріляну зі стрілецької зброї автоколону виявили в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них - 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів - вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель", - йдеться в повідомленні СБУ.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи та встановлюються особи загиблих.

Декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим. СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідує злочин за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Розстріл цивільної автоколони в Запоріжжі

Вранці 30 вересня російський ракетний удар убив 30 цивільних і поранив близько 100 на виїзді з Запоріжжя. Як повідомили у військовій розвідці міністерства оборони Великобританії, удар нанесли російською ракетою протиповітряної оборони великої дальності: "Росія використовує стратегічно цінні військові ресурси у спробах здобути тактичну перевагу і при цьому вбиває мирних жителів, яких вона тепер оголошує своїми громадянами".

У той же день у Кремлі оголосили про анексію чотирьох регіонів України , зокрема, Запорізької області, хоча російські війська не контролюють її повністю. Президент РФ Володимир Путін заявив, що відтепер жителі цих областей - "громадяни РФ".