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Війська РФ обстріляли низку міст і сіл: загинув поліцейський

Валерій Сааков | Дар'я Нинько
1 год. тому

Під час ударів по населених пунктах і містах України війська РФ застосували керовані авіабомби, балістичні ракети й артилерію, повідомляють українські чиновники. Унаслідок обстрілів загинув поліцейський.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, 10 серпня 2023 року (ілюстративне фото)
Наслідки ракетного удару військ РФ по Запоріжжю, 10 серпня 2023 року (ілюстративне фото)Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Російські війська завдали низки ударів по українських містах і населених пунктах з початку доби суботи, 12 серпня. Так, зранку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив про ракетний удар по Кривому Рогу. За словами посадовця, попередньо йшлося про удар балістичною ракетою невстановленого типу. Про жертви й постраждалих унаслідок того удару не повідомлялося.

Надвечір Лисак також повідомив у своєму Telegram-каналі про артилерійські обстріли російськими військами іншого міста області - Нікополя. За даними голови ОВА, російські окупаційні сили випустили 15 снарядів великих калібрів. Унаслідок обстрілів були численні пошкодження. Загиблих і постраждалих не було, зазначив посадовець.

Удар керованою авіабомбою по Оріховому на Запоріжжі

Тим часом у Запорізькій області російські війська застосували керовану авіабомбу для удару по місту Оріхів. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в своєму Telegram-каналі, внаслідок того удару загинув один поліцейський - 31-річний капітан поліції. "12 людей поранено, серед яких четверо працівників поліції", - додав Клименко.

Кілька поранених перебували в важкому стані й за їхнє життя боролися медики, писав міністр.

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Постраждалі під час обстрілів Херсонщини

Також кілька людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у селі Понятівка снаряд влучив у житловий будинок. Численних травм зазнав 70-річний чоловік. В Одрадокам’янці війська РФ скинули вибухівку з дрона, влучивши на подвір’я місцевих мешканців. Важких поранень зазанав отримав 72-річний чоловік. Обох постраждалих госпіталізували, повідомив Прокудін.

Також війська РФ обстріляли і житлові райони Херсона. Як уточнили у Офісі генерального прокурора України, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт та лінії електропередач. За даними Прокудіна, обійшлося без жертв.

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