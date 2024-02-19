Чергові атаки військ РФ: били артилерією та дронами

Уночі війська РФ спробували атакувати Харківщину чотирма ударними безпілотниками, ППО знищила всі. Водночас впродовж доби під удар артилерії та іншої зброї потрапили ще кілька регіонів України.

Війська РФ у ніч на понеділок, 19 лютого, атакували територію України чотирма ударними безпілотниками типу "Shahed". Всі дрони, які були випущені у напрямку Харківщини із Бєлгородської області РФ, знищили сили протиповітряної оборони, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

В Харківській обласній військовій адміністрації (ОВА) про наслідки цієї дронової атаки не повідомляють. Водночас, за минулу добу область зазнала низки атак військ РФ з використанням іншої ударної зброї. Так, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько п'яти населених пунктів Харківщини, зокрема Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка та інші. Також війська РФ завдали авіаударів по селах Вільхуватка, Петропавлівка, Борова, повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні зранку був зафіксований удар російських військових по селу Вільшана Купʼянського району. Інформації щодо руйнувань там немає. Також під обстрілом опинилося село Борова Ізюмського району. Там пошкоджень зазнали дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова. Постраждалих немає, повідомив Синєгубов.

"Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано", - додав очільник ОВА. Водночас, війська РФ протягом доби двічі вдавався до наступальних дій в районі Табаївки Харківщині, додав Синєгубов.

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За добу росіяни атакували Херсонщину 21 раз

Протягом доби війська РФ також вдалися до обстрілів й інших регіонів України. Зокрема, під вогнем 21 раз опинялися населені пункти Херсонщини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Війська РФ завдавали ударів з артилерії, мінометів та атакували дронами, уточнив він.

"По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, припортову інфраструктуру у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - уточнив він.

Зранку 19 лютого війська РФ вкотре атакували Херсон - кілька вибухів пролунали у прибережних зонах, повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Подробиць атаки наразі немає.

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За минулу добу обстрілів військ РФ зазнав ще один південний регіон України - Миколаївська область. Зокрема, з артилерії були обстріляні населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також війська РФ обстріляли Очаківську громаду з артилерії та спрямували FPV-дрони по акваторії Очаківської та Куцурубської громад. Минулося без постраждалих, повідомив Кім.

Від нічних обстрілів з важкої артилерії потерпав і Нікопольський район Дніпропетровщини, під ударом опинився сам Нікополь і Марганець. За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пошкоджень зазнали два приватні будинки, минулося без постраждалих.