Війська РФ обстріляли Нікополь, загинула жінка (онлайн)

Війська РФ обстріляли місто зі ствольної артилерії. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 12 лютого.

++11:00++

Війська РФ зранку 12 лютого обстріляли Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії. Одна людина загинула. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу", - написав він у Telegram.

++09:30++

Внаслідок ракетних ударів, яких РФ завдала по Харкову вночі, було пошкоджене одне з підприємств. На місці влучання зайнялася масштабна пожежа, повідомив подробиці очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Також було зафіксоване влучання у депо "Нової пошти".

Кількість постраждалих наслідок атаки не зросла - поранень зазнав один цивільник чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також протягом минулої доби війська РФ обстрілювали з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Під вогнем опинилися щонайменше 15 населених пунктів. "Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов.

++08:40++

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на полі бою та пріорітети для зустрічі контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн", яка запланована на 14 лютого. Зокрема, до цих пріорітетів відносяться питання щодо протиповітряної оборони та артилерії, повідомила пресслужба Пентагону.

Остін і Резніков також обговорили важливість якнайшвидшої доставки озброєння, обіцяного на зустрічі у форматі "Рамштайн" минулого місяця, на поле бою, йдеться у повідомленні.

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++08:05++

12 лютого компанія-постачальник "ДТЕК" не застосовуватиме відключення електроенергії у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Як повідомили у компанії, на цей день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

"Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", - наголошується в повідомленні компанії в Telegram.

++07:50++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали 12 ракетних ударів по території України, три з них – по цивільній інфраструктурі Харкова. Також російські військові завдали 32 авіаційних ударів, шість з яких – із застосуванням дронів-камікадзе "Shahed-136". Чотири безпілотники були збиті, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Окрім того, за добу війська РФ здійснили більше 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російська армія і далі зосереджує основні зусилля на наступальних діях на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ, йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження російських військових, а також двох удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження військ РФ та зенітно-ракетний комплекс, повідомляється у зведенні.

Окрім того, в генштабі ЗСУ зафіксували, що у Брилівці та Новокиївці на тимчасово окупованій частині Херсонської області представники окупаційної влади намагаються відібрати житло у місцевих жителів. "Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні генштабу.

++07:15++

В ніч на 12 лютого війська РФ обстріляли Харків. За попередньою інформацією, у місті було зафіксовано три влучання зентіних керованих ракет С-300. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів осколкового поранення зазнав 35-річний чоловік, його госпіталізували. Також був пошкоджений один з інфраструктурних об'єктів, повідомив Синєгубов у Telegram.