Війська РФ обстріляли лікарню на Запоріжжі: є загиблі

Війська РФ обстріляли лікарню у Гуляйполі на Запоріжжі, внаслідок чого загинули двоє працівників лікарні - молодша медична сестра та сантехнік. Ще двоє людей зазнали поранень, повідомили в Офісі президента.

Війська РФ обстріляли лікарню у місті Гуляйполе Запорізької області , внаслідок загинули дві людини. Як повідомив у п'ятницю, 9 червня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, жетрвами стали працівники лікарні - молодша медична сестра та сантехнік.

"Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка. Ще двоє людей - поранені", - написав він у Telegram.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, у медзаклад влучила керована авіабомба. За його даними, жертвами удару стали 46-річний чоловік та 55-річна жінка, яка знаходилася поруч з місцем влучання.

"Дві медичні сестри отримали січені ушкодження від уламків, госпіталізації не потребують", - написав Малашко у Telegram.

В Офісі генерального прокурора України повідомили, що було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

Читайте також: Війська РФ завдали ракетного удару по Черкащині: є поранені

На Житомирщині загинула жінка

В ніч на 9 червня під час ракетної атаки військ РФ уламки збитої російської крилатої ракети впали на житлову забудову міста Звягель Житомирської області. Внаслідок цього загинула 70-річна місцева жителька, ще троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив в ефірі національного телемарафону голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"За підсумком обстежень, що вже проведені, можна констатувати, що зруйновано шість будинків, пошкоджено 58. Остаточна цифра буде встановлена по завершенню робіт", - зазначив він.

Голова ОВА також повідомив, що загалом над територією Житомирської області було збито дві ракети. Уламки другої знайшли в полі неподалік Звягеля поза межами забудови.

Під час нічної атаки, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування. Українським захисникам вдалося знищити чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam", йдеться у повідомленні командування ПС ЗСУ у Facebook.