Війська РФ обстріляли Куп'янськ: загинуло дві жінки

Унаслідок обстрілу російськими військами міста Куп'янськ на Харківщині загинуло дві жінки, ще один цивільний отримав поранення, повідомляє місцева влада.

Щонайменше дві жінки стали жертвами артилерійського обстрілу з боку військ РФ міста Куп'янськ у Харківській області. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, артилерійського удару по місту російські військові завдали близько 15:30 суботи, 9 грудня.

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"Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ загинули 2 жінки 67 та 71 років. 33-річний чоловік отримав поранення", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Посадовець також повідомив про пошкодження приватної забудови внаслідок обстрілів.

Раніше цього дня Синєгубов поінформував , що за попередню добу лише артилерійських та мінометних обстрілів з боку військ РФ зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини - Богодухівського, Харківського й Куп'янського районів. Крім того, минулої доби авіаударів зазнали кілька населених пунктів Куп'янського й Лозівського районів, уточнював посадовець. Про жертви та постраждалих унаслідок вчорашніх обстрілів Синєгубов не повідомляв.

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Нагадаємо, Куп'янський район Харківської області, так само як більшу частину окупованої росіянами в перші половині 2022 року Харківщини вдалося звільнити під час контрнаступу ЗСУ в вересні того ж року. Утім, відтоді, попри звільнення, саме місто та навколишні населенні пункти зазнають постійних артобстрілів з боку військ РФ.