  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіВибори в США 2024Паралімпійські ігри
КонфліктиУкраїна

РФ обстріляла Костянтинівку: троє загиблих, троє - поранені

Дмитро Шварц
7 вересня 2024 р.

Російські військові обстріляли з артилерії Костянтинівку у Донецькій області, внаслідок чого загинуло троє цивільних, а ще троє отримали поранення.

https://p.dw.com/p/4kO1r
Наслідки обстрілу Костянтинівки, вересень 2023 року
Внаслідок обстрілу військ РФ у Костянтинівці загинули троє чоловіків (фото з архіву)Фото: Alex Babenko/AP/picture alliance

Війська РФ у суботу, 7 вересня, обстріляли з артилерії місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули троє цивільних, ще троє - зазнали поранень, повідомив  очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини зазнали легких поранень, їм надана необхідна медична допомога", - написав він у Telegram.

також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач, додав він.

Філашкін закликав мешканців Донецьої області не наражати себе на небезпеку та своєчасно евакуюватися.

Читайте також: Голова Донецької ОВА Філашкін: Ми робимо все, щоб ворог не підійшов до Покровська

Нагадаємо, що Донеччина постійно потерпає від російських обстрілів. Так, 30 серпня війська РФ обстріляли Курахове з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган", внаслідок чого загинула одна людина, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. 

Вранці 31 серпня військові РФ обстріляли Часів Яр, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей.

Вдень 1 вересня російські військові знов обстріляли з РСЗВ "Ураган" Курахове, внаслідок чого загинуло щонайменше троє цивільних, а ще дев'ятеро - зазнали поранень.

Оборона Покровська: голова Донецької ОВА в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

"Тут мої предки, тут моя земля": чому українці залишаються у прифронтових містах Донеччини (05.08.2024)

"Тут мої предки, тут моя земля": чому українці залишаються у прифронтових містах Донеччини (05.08.2024)

Війська РФ посилили наступ на Донеччині. Попри це у прифронтовому Торецьку, який, схоже, став наступною ціллю армії РФ, залишається близько 3000 жителів. У деякі села неподалік лінії фронту люди навіть повертаються. Чому?
Конфлікти5 серпня 2024 р.02:00 хв.
Залізничний вокзал у Покровську, 3 вересня 2024

"Продовжити відчуття дому". Евакуація з Покровська і околиць

"Продовжити відчуття дому". Евакуація з Покровська і околиць

Місцеві мешканці продовжують евакуюватись із Покровська, Мирнограда та передмість, які віднедавна опинились за менш ніж десять кілометрів від лінії фронту. Як люди прощаються із домом - у репортажі DW.
Конфлікти5 вересня 2024 р.
Артилеристи 110-ї окремої механізованої бригади імені М. Безручка за роботою з РСЗВ RM-70 на Покровському напрямку, 7 серпня 2024

Наступ на Курщині не врятує Покровськ? Західні експерти про ситуацію на фронті

Наступ на Курщині не врятує Покровськ? Західні експерти про ситуацію на фронті

Попри продовження операції ЗСУ на Курщині, на Донбасі російська армія продовжує активне просування в напрямку Покровська. DW - з оцінками військових оглядачів щодо розвитку ситуації.
Конфлікти30 серпня 2024 р.