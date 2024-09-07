РФ обстріляла Костянтинівку: троє загиблих, троє - поранені

Російські військові обстріляли з артилерії Костянтинівку у Донецькій області, внаслідок чого загинуло троє цивільних, а ще троє отримали поранення.

Війська РФ у суботу, 7 вересня, обстріляли з артилерії місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули троє цивільних, ще троє - зазнали поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини зазнали легких поранень, їм надана необхідна медична допомога", - написав він у Telegram.

також внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач, додав він.

Філашкін закликав мешканців Донецьої області не наражати себе на небезпеку та своєчасно евакуюватися.

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Нагадаємо, що Донеччина постійно потерпає від російських обстрілів. Так, 30 серпня війська РФ обстріляли Курахове з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган", внаслідок чого загинула одна людина, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.

Вранці 31 серпня військові РФ обстріляли Часів Яр, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей.

Вдень 1 вересня російські військові знов обстріляли з РСЗВ "Ураган" Курахове, внаслідок чого загинуло щонайменше троє цивільних, а ще дев'ятеро - зазнали поранень.