РФ обстріляла Херсонщину: загинула жінка, поранено дітей

Унаслідок артилерійського обстрілу Зеленівки на Херсонщині загинула одна особа, ще троє отримали поранення. Серед постраждалих - діти, яких довелося шпиталізувати.

Російські війська обстріляли зранку суботи, 2 листопада, селище Зеленівку на Херсонщині. Унаслідок удару по житловій забудові загинула жінка, ще троє осіб отримали поранення. Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, серед постраждалих є діти.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. (..). Унаслідок обстрілу поранення дістали ще двоє дітей. Це 10-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. У них діагностували вибухові травми, осколкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні", - написав Прокудін у Telegram-каналі .

Ще однією постраждалою виявилася 67-річна жінка. У неї вибухова й черепно-мозкова травми та перелом гомілки, додав посадовець.