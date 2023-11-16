Війська РФ обстріляли Херсонщину: є загиблий і постраждалі

Унаслідок удару, якого війська РФ завдали вдень по Білозерці на Херсонщині, загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. У селі було знищено об'єкт критичної інфраструктури.

Війська РФ у четвер, 16 листопада, обстріляли село Білозерка на Херсонщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо - зазнали поранень. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За уточненою інформацією, постраждали пʼятеро людей. Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей зазнали поранень. Це троє жінок 28, 56 та 34 років, а також 62-річний чоловік", - написав він у Telegram. За словами Прокудіна, усіх потерпілих доставили до лікарні.

Також, як наголосив посадовець, внаслідок масованого удару військ РФ було знищено обʼєкт критичної інфраструктури та пошкоджено житлові будинки і продуктовий магазин. "Нині Білозерка і навколишні села - без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", - додав Прокудін.

У Офісі генерального прокурора України повідомили про те, що було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

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Раніше 16 листопада стало відомо про те, що до чотирьох зросла кількість жертв ракетного удару, якого війська РФ завдали по місту Селидове Донецької області напередодні. Ще троє людей зазнали поранень.

За попередніми даними, війська РФ випустили чотири ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300 по житлових кварталах міста. Одна з ракет влучила у чотириповерхівку, частково зруйнувавши її. Також було зруйновано один приватний будинок. Пошкоджень зазнали сім багатоквартирних та 16 приватних будинків.