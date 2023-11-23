Війська РФ обстріляли Херсонщину: є жертви серед цивільних

Війська РФ обстріляли Берислав і Чорнобаївку Херсонської області. Місцева влада повідомляє, що жертвами російських ударів стали = чотири людини.

Російські війська у четвер, 23 листопада, вкотре обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області. Зокрема, внаслідок атаки з безпілотника у Бериславі загинув 70-річний чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. У момент удару чоловік рухався містом на велосипеді, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

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Окрім того, війська РФ обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За попередньою інформацією, обстріл вівся касетними боєприпасами, зазаначив він.

"Унаслідок масованого обстрілу села Чорнобаївка Херсонського району загинули троє людей. Це два чоловіки та жінка. Поранень зазнали четверо людей", - уточнили у Херсонській обласній прокуратурі.

Крім того, за сданими прокуратури, внаслідок ударів військ РФ було пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.