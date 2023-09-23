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Війська РФ обстріляли Херсон: загинула жінка, є постраждалий

Євгенія Наконечна
23 вересня 2023 р.

Одна жінка загинула, ще один чоловік - зазнав поранень внаслідок обстрілу Херсона військами РФ. В Авдіївці на Донеччині війська РФ вдарили з танка по житловому будинку.

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Пошкоджений будинок у Херсоні, 7 серпня 2023 року (фото з архіву)
Пошкоджений будинок у Херсоні, 7 серпня 2023 року (фото з архіву)Фото: via REUTERS

Війська РФ здійснили черговий обстріл Херсона, внаслідок якого одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень. Про це повідомив у суботу, 23 вересня, керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Травм, несумісних з життям, зазнала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - написав він у Telegram.

Окрім того, війська РФ з танків обстріляли житловий будинокв Авдіївці на Донеччині. Будинок зайнявся, втім минулося без постраждалих -  його мешканці евакуювалися до більш безпечних регіонів України, повідомили в Донецькій ОДА.

"Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно - тільки за сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто танками, один раз з артилерії і ще один раз - із "Градів", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

У Кременчуку зросла кількість травмованих

Окрім того, 23 вересня стало відомо, що кількість травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука зросла до 32. З них три людини перебувають у тяжкому стані в лікарні, повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік в коментарі "Суспільному".

Нагадаємо, що війська РФ авдали ракетного удару по Кременчуку напередодні, 22 вересня. Внаслідок атаки одна людина загинула, 16 поранених госпіталізували.

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