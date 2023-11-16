Війська РФ обстріляли Херсон: загинула жінка, є постраждалі

Війська РФ увечері у четвер, 16 листопада, здійснили черговий обстріл Херсона, внаслідок якого одна людина загинула, ще восьмеро - зазнали поранень. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"На цю годину (на 21:26 - Ред.) відомо про вісьмох поранених та одну загиблу внаслідок російських обстрілів Херсона", - написав він у Telegram.

За даними Прокудіна, під час обстрілу у власній квартирі загинула 75-річна жінка. Поранень зазнали 15-річна дитина та її 52-річна родичка, обох шпиталізували, зазначив посадовець. Також до лікарні, за словами Прокудіна, доставили ще чотирьох містян - двох жінок (39 та 63 роки) та двох чоловіків (63 та 46 років). "Двом херсонцям, 60 та 63 роки, медичну допомогу надали на місці", - додав він.

За словами Прокудіна, війська РФ завдали ударів по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів міста, внаслідок чого були пошкоджені будинки, автомобілі, АЗС та автомийка.

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Нагадаємо, вдень 16 листопада РФ обстріляла село Білозерка на Херсонщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо - зазнали поранень.