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Наслідки обстрілу росіянами Херсона 21 лютого 2023 рокуФото: Nina Lyashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Війська РФ обстріляли Херсон: є загиблий і поранені - ОВА

Аліна Коломієць
1 год. тому

Російські війська знову обстріляли Херсон, загинула одна людина. Цього ж дня пресслужба Кремля повідомила, що президент РФ Путін відвідав окуповані території Херсонської й Луганської областей.

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Російські війська у вівторок, 18 квітня, обстріляли Херсон. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ять - поранені, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Ворожа артилерія прицільно вдарила по центральному ринку. Через атаку пошкоджено торговельні павільйони. На жаль, одна людина загинула, ще сім осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомила ОВА, однак пізніше уточнила, що поранених вже дев’ять. 

Усіх травмованих шпиталізували, нині лікарі надають їм необхідну меддопомогу, додали в адміністрації. 

Кремль: Путін відвідав окуповані території Херсонщини і Луганщини

Тим часом пресслужба Кремля заявила, що президент РФ Володимир Путін відвідав тимчасово окуповані території у Херсонській та Луганській областях. Зокрема, як стверджується у повідомленні, на Херсонщині він відвідав штаб угруповання російських військ "Дніпро", на Луганщині - штаб "нацгвардії" "Схід" в "ЛНР". Також президент РФ привітав російських військових з Великоднем і подарував їм копії ікон, йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

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