Війська РФ обстріляли Харківщину - ОВА (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 18 березня.

++14:30++

Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи. Відповідний указ підписано в суботу й оприлюднено на сайті президента. У списку фізичних осіб, проти яких запроваджують санкції, громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад. 11.11.1965 р.н. Чинного президента Сирії звуть так само, проте у відкритих джерелах дата його народження - 11 вересня 1965 року, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". Із 300 фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, троє громадян Сирії, семеро - Ірану, решта - РФ. Санкції запроваджено терміном на 10 років, вони передбачають, зокрема, блокування активів і торговельних операцій, транзиту й перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію й купівлю землі, передання технологій і прав на інтелектуальну власність. Зі 141 юридичної особи 16 іранських компаній, включно з "Шахед Евіейнш Індастріз Компані" (Shahed Aviation Industries Company) і "Шахед індастріз рісерч сентер" (Shahed aviation industries research center), дві базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, інші - російські, переважно машинобудівні та військові заводи, а також науково-виробничі підприємства. Санкції проти них запроваджено також на 10 років.

++14: 00++

Російські війська в суботу вранці обстріляли селище Дворічну Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Осколкові поранення дістала 51-річна жінка. Вона госпіталізована, зараз медики надають їй допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. Він повідомив також, що в суботу в с. Яремівка Ізюмського району області двоє чоловіків (71 рік і 29 років) знайшли вибухонебезпечний предмет і спробували його розібрати самостійно на подвір'ї будинку, у результаті предмет здетонував. Обох чоловіків госпіталізували з пораненнями. Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.

++13:20++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом. "Ніхто не стоїть вище права і закону", - сказав канцлер у суботу, 18 березня, під час візиту до Токіо, цитує агентство AFP. "Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів", - зазначив Шольц під час спільної з прем'єр-міністром Японії пресконференції, передає dpa. Як сказав очільник японського уряду Кісіда Фуміо, ордер є "першим конкретним кроком". Він також зазначив, що розслідування продовжується і запевнив, що Японія уважно за цим стежитиме.

++12:40++

Обмеження енергоспоживання вимушено застосовують у Житомирській області через значні пошкодження мереж, яких завдали російські окупанти, повідомляється на сторінці НЕК "Укренерго" у Facebook у суботу. Також у разі зростання споживання можливі аналогічні обмеження в Київській області. В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, ліміти споживання областям не доводилися. "Енергосистема України працює стабільно, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання", - ідеться в повідомленні.

++11:58++

Понад 90 відсотків медичних закладів продовжують працювати в прифронтових і звільнених від окупації районах України повною мірою, попри щоденні пов'язані з війною виклики, повідомило у телеграм-каналі міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України в суботу. "Доступність медичних послуг була оцінена міністерством охорони здоров'я спільно з регіональним бюро ВООЗ в Україні. Було проведено моніторинг поточної ситуації на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні. Складною названо ситуацію на Донеччині, де повноцінно працює лише третина медичних закладів, і ще третина функціонує частково.

++11:30++

Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним під час державного візиту до РФ із 20 до 22 березня, імовірно, щоб обговорити схеми обходу санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні через переговори, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 18 березня.

"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, щоб підтримати продаж і надання Росії китайського обладнання... Сі також, імовірно, має намір просувати зусилля Китаю, спрямовані на позиціонування його країни як неупередженого посередника третьої сторони на переговорах між Росією та Україною. 24 лютого Китай опублікував широкий мирний план із 12 пунктів щодо врегулювання війни в Україні, хоча залишається незрозумілим, які конкретніші пропозиції Китаю щодо врегулювання війни через переговори міститимуть у собі", - йдеться в повідомленні.

++11:03++

Двоє людей були поранені внаслідок обстрілу Херсонської області російськими військами, ще одна людина зазнала травм, підірвавшись на російській міні за минулу добу, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в суботу вранці в Telegram. "Російські загарбники 50 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 237 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і безпілотників. Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли тричі. Ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні. Водночас, як повідомила Херсонська міська рада в Telegram, під час обстрілів Херсона окупанти випустили 7 снарядів. Було зафіксовано влучання в Дніпровському та Корабельному районах міста, зокрема в мікрорайоні Острів. Крім того, сім обстрілів припали на острівну та берегову частини Херсонської об'єднаної територіальної громади (дачні ділянки). "На жаль, є один поранений серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

++10:25++

РФ, вочевидь, має намір розширити призов до армії, щоб забезпечити свої військові потреби, незважаючи на те, що призовники не підпадають під "часткову мобілізацію", яка проводиться з вересня 2022 року, повідомляється у звіті розвідки, опублікованому в твіттері міністерства оборони Великобританії. "13 березня 2023 року депутати російської Думи внесли законопроєкт про зміну вікового цензу для призову в армію чоловіків віком 21-30 років із нинішніх 18-27 років. Закон, найімовірніше, буде ухвалений і набуде чинності в січні 2024 року", - ідеться в повідомленні. Зазначається, що зараз багато чоловіків віком 18-21 року в РФ звільнені від призову у зв'язку зі здобуттям вищої освіти, і влада має намір змінити віковий ценз, щоб збільшити чисельність військ.

++09:40++

Уночі Львівську область атакували 6 дронів-камікадзе типу Shahed 136, половину з них було збито, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. "Близько першої години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було 6, три збили наші сили ППО", - написав Козицький у Telegram в суботу вранці. За його словами, три дрони уразили нежитлову будівлю в Яворівському районі. "Приміщення пошкоджено, постраждалих немає", - повідомив він.

++09:10++

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

++09:05++

Одна людина загинула та ще троє дістали поранень внаслідок обстрілів, здійснених російськими військами на Донеччині 17 березня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram. Уточнюється, що мирний житель загинув в Українську, поранень зазнали мешканці Часового Яру, Авдіївки та Костянтинівки.

++08:24++

Війська РФ вночі обстріляли житлові квартали Запоріжжя з зенітно-ракетних систем С-300, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram. "Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу", - йдеться у повідомленні. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні багатоквартирні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

++08:00++

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на суботу об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області завдано серйозні руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент. Люди не постраждали", - написав голова ОВА в суботу вранці у Telegram.



++07:43++

Протягом минулої доби війська РФ завдали 34 авіаційних удари по території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні. Одинадцять з цих ударів були здійснені за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed", 10 з яких знищили українські сили ППО. Один дрон влучив в об’єкт промислової інфраструктури, жертв серед цивільних немає, йдеться у повідомленні.

Також війська окупантів завдали одного ракетного удару та здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у повідомленні.

Основні зусилля сили РФ продовжують зосереджувати на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, зазначає генштаб.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО, відзначається у повідомленні.

++07:20++

У ніч проти суботи, 18 березня, повітряні сили Збройних Сил України знищили 11 дронів-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed". Атака здійснювалась з двох напрямків - із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ, повідомляють повітряні сили ЗСУ у Telegram.