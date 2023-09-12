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Війська РФ обстріляли Донеччину: двох цивільних вбито

Степан Смишляєв
12 вересня 2023 р.

У Красногорівці внаслідок атаки РФ загинули 84-річна жінка та 71-річний чоловік. 70-річна жінка отримала опіки і контузію. В Авдіївці 82-річна мати і 55-річна донька отримали осколкові поранення й переломи.

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Будинок, зруйнований російськими обстрілами у Авдіївці (архівне фото)
Двоє цивільних загинули, ще троє - отримали поранення через обстріли російськими військами Красногорівки й Авдіївки на ДонеччиніФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Двоє цивільних загинули, ще троє отримали поранення у вівторок, 12 вересня, через обстріли російськими військами Красногорівки й Авдіївки на Донеччині, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Під час артилерійського обстрілу Красногорівки один зі 152-міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік - обидві людини загинули. Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, зазнала поранень. Її ушпиталили із опіками тіла і контузією.

В Авдіївці 82-річна мати і 55-річна донька отримали осколкові поранення й переломи після того, як війська РФ обстріляли їхню оселю. Також через атаки пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.

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Відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (частини 1 і 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

За останніми даними ООН, з початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 9,6 тисячі мирних жителів, і ще понад 17,5 тисячі осіб було поранено.

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