Війська РФ цілий день обстрілювали Нікопольщину: 2 загиблих

Нікопольський район на Дніпропетровщині уесь день зазнавав обстрілів військ РФ. Найбільше постраждало місто Нікополь - відомо про двох загиблих та восьмох поранених там.

Російські війська упродовж усього дня у четвер, 9 травня, завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Регіон обстрілювали з артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", а також завдавали ударів дронами-камікадзе. Загалом війська РФ понад 20 разів вдарили по Нікопольщині, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Найбільше потерпав Нікополь. У місті - двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них - дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

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Загалом внаслідок ударів військ РФ пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок й 25 приватних будинків, зайнялися дахи двох осель, повідомив очільник ОВА. Також постраждали 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони.

"Понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини. Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і "швидка", - написав Лисак.

Також упродовж дня війська РФ обстрілювали Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. В останній пошкоджень зазнали приватний будинок, господарська споруда й електромережі, додав Лисак.

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