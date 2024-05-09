Війська РФ цілий день обстрілювали Нікопольщину: 2 загиблих

Війська РФ цілий день обстрілювали Нікопольщину: 2 загиблих9 травня 2024 р.
Російські війська упродовж усього дня у четвер, 9 травня, завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Регіон обстрілювали з артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", а також завдавали ударів дронами-камікадзе. Загалом війська РФ понад 20 разів вдарили по Нікопольщині, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Найбільше потерпав Нікополь. У місті - двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них - дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.
Читайте також: Росія атакувала вночі південь України 20 дронами
Загалом внаслідок ударів військ РФ пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок й 25 приватних будинків, зайнялися дахи двох осель, повідомив очільник ОВА. Також постраждали 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони.
"Понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини. Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і "швидка", - написав Лисак.
Також упродовж дня війська РФ обстрілювали Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. В останній пошкоджень зазнали приватний будинок, господарська споруда й електромережі, додав Лисак.
Читайте також: Дві ГЕС вивели з експлуатації через російські удари