Війська РФ бомбили цивільну лікарню на Харківщині

Пізно ввечері російські керовані авіабомби влучили в центральну районну лікарню, а вночі дрони-камікадзе поцілили в цивільний промисловий об'єкт у Харкові.

Харків і Харківська область зазнали в ніч на четвер, 1 лютого, чергових ударів з повітря.

Як повідомив у Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Внаслідок удару зафіксували влучання в цивільну інфраструктуру.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що безпілотник поцілив в об'єкт Основ'янського району міста. Інформація про постраждалих не надходила.

За його словами, завдяки діям сил протиповітряної оборони частина дронів не долетіла до своїх цілей. У Повітряних силах поінформували, що протягом ночі в небі над Харківщиною збили два "шахеди" з чотирьох запущених.

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Війська РФ бомбили лікарню у Великому Бурлуку

Крім ударів по Харкову, російська авіація також скинула дві керовані авіабомби (КАБ) на районну лікарню в населеному пункту Великий Бурлук.

За даними Синєгубова, внаслідок удару пошкоджені фасад, вікна і дах будівлі. "Проведено евакуацію 38 людей, з них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу", - поінформував він.

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