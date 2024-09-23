РФ била по містах і селах Сходу України: постраждали діти

РФ била по містах і селах Сходу України: постраждали діти23 вересня 2024 р.
Російські окупаційні війська вкотре завдали масованих ударів по низці міст і сіл одразу в кількох українських регіонах. Так, у понеділок, 23 вересня, під російський постріл потрапило Шахове на Донеччині. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, унаслідок російського удару поранення отримало семеро людей, зокрема дві дитини.
"Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці. Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі й соціальний заклад", - написав посадовець у соцмережах.
На думку Філашкіна, цей черговий воєнний злочин росіян ще раз унаочнив, що "залишатися на Донеччині небезпечно", тому чиновник вкотре закликав цивільне населення негайно евакуюватися.
У Куп'янську загинула 82-річна жінка
Раніше цього дня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару росіян по місту Куп'янську загинула 82-річна цивільна жінка.
Згодом керівник Нацполіції області Володимир Тимошко уточнив в ефірі телемарафону, що по місту було завдано удару близько 9:00 ранку.
Також о 8:15 від вибуху касетного боєприпасу в місті Старий Салтів на Харківщині постраждало троє працівників поліції, один з яких перебуває в важкому стані, розповів Тимошко.
Крім того, ввечері понеділка повідомлялося про приліт авіабомби в Харківському районі, про постраждалих не повідомлялося.
Черговий удар РФ по Запоріжжю - цілили в об'єкт критичної інфраструктури
Так само ввечері понеділка стало відомо, що російські війська вчергове атакували Запоріжжя - в місті зафіксували щонайменше два влучання, внаслідок чого поранення дістали двоє людей, про що повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. "Другий удар завдано по об'єкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, дві людини поранено", - написав посадовець у соцмережах.
Нікополь знову під обстрілами: постраждав 51-річний чоловік
Ще одним регіоном, який зазнав численних ударів з боку військ РФ, стала Дніпропетровська область - тут російські війська вчинили понад 20 атак на Дніпропетровську область, застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, унаслідок ударів постраждав 51-річний чоловік у місті Нікополі, його госпіталізували.