РФ била по містах і селах Сходу України: постраждали діти

Унаслідок російських ударів по населених пунктах одразу в кількох регіонах України постраждали цивільні. Загинула літня жінка. Серед поранених є неповнолітні.

Російські окупаційні війська вкотре завдали масованих ударів по низці міст і сіл одразу в кількох українських регіонах. Так, у понеділок, 23 вересня, під російський постріл потрапило Шахове на Донеччині. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, унаслідок російського удару поранення отримало семеро людей, зокрема дві дитини.

"Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці. Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі й соціальний заклад", - написав посадовець у соцмережах.

На думку Філашкіна, цей черговий воєнний злочин росіян ще раз унаочнив, що "залишатися на Донеччині небезпечно", тому чиновник вкотре закликав цивільне населення негайно евакуюватися.

У Куп'янську загинула 82-річна жінка

Раніше цього дня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив , що внаслідок удару росіян по місту Куп'янську загинула 82-річна цивільна жінка.

Згодом керівник Нацполіції області Володимир Тимошко уточнив в ефірі телемарафону, що по місту було завдано удару близько 9:00 ранку.

Також о 8:15 від вибуху касетного боєприпасу в місті Старий Салтів на Харківщині постраждало троє працівників поліції, один з яких перебуває в важкому стані, розповів Тимошко.

Крім того, ввечері понеділка повідомлялося про приліт авіабомби в Харківському районі, про постраждалих не повідомлялося.

Черговий удар РФ по Запоріжжю - цілили в об'єкт критичної інфраструктури

Так само ввечері понеділка стало відомо, що російські війська вчергове атакували Запоріжжя - в місті зафіксували щонайменше два влучання, внаслідок чого поранення дістали двоє людей, про що повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. "Другий удар завдано по об'єкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, дві людини поранено", - написав посадовець у соцмережах.

Нікополь знову під обстрілами: постраждав 51-річний чоловік

Ще одним регіоном, який зазнав численних ударів з боку військ РФ, стала Дніпропетровська область - тут російські війська вчинили понад 20 атак на Дніпропетровську область, застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, унаслідок ударів постраждав 51-річний чоловік у місті Нікополі, його госпіталізували.