РФ авіабомбами вдарила по Херсонщині, загинув чоловік

Один чоловік загинув на подвір'ї приватного будинку у Новобериславі внаслідок влучання керованої авіабомби. Також поранень зазнала жінка в Благовіщенському.

Російські війська в ніч на середу, 18 жовтня, випустили по селу Новоберислав на Херсонщині шість керованими авіабомб з літаків Су-34, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілу на подвір'ї власного будинку загинув 63-річний чоловік. Офіс генерального прокурора України повідомив про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Окрім того, як повідомив Прокудін, під ударом РФ вночі перебували 11 населених пунктів Херсонщини, зокрема Херсон. Важких поранень зазнала 69-річна жінка в Благовіщенському, її госпіталізували. Є руйнування житла, освітніх закладів.

Загалом за добу війська РФ 70 разів атакували правобережжя області, випустили понад 400 снарядів з усіх видів озброєння – артилерії, БПЛА, мінометів, танків, авіації. Поранень на Херсонщині за добу зазнали загалом шестеро людей, уточнив Прокудін.

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