Війська РФ атакували Запоріжжя дронами - ОВА

На цій сторінці DW розповідаєпро події п'ятниці, 7 жовтня (час київський).
++08:38++
Внаслідок атак російських військових за добу 6 жовтня загинули двоє цивільних на Донеччині - у Бахмуті та Курдюмівці, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко. Семеро мешканців регіону зазнали поранень.
Крім того, у Святогірську виявили ще сімох цивільних, убитих росіянами під час окупації, повідомив Кириленко у Telegram.
++08:30++
Війська РФ протягом ночі шість разів обстріляли Дніпропетровську область, повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. За його даними, попередньо, люди не постраждали.
"У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі", - повідомив він у Telegram.
Наразі триває обстеження території Марганецької громади, масштаби руйнувань уточнюються, додав Резніченко.
++08:05++
За минулу добу армія РФ завдала вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
"Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст", - зазначають у генштабі.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 23 удари, уразивши опорний пункт, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також сім зенітних ракетних комплексів військ РФ.
"Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них - 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6", - повідомляє генштаб ЗСУ.
Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п'ять районів зосередження російських військових, озброєння та військової техніки, п'ять позицій ППО, два засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу, йдеться у зведенні.
Окрім того, в генштабі ЗСУ повідомляють, що на підкріплення російським військам у Донецькій області прибули 500 мобілізованих кримінальних злочинців. За даними генштабу, командирами новоприбулих підрозділів призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Крім того, командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають, зазначають у генштабі ЗСУ.
++07:19++
Війська РФ знову завдали ударів по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його інформацією, цього разу для атаки були застосовані дрони, руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах міста.
"Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється", - написав Старух в Telegram.
"Підтверджено загибель семи мешканців обласного центру, ще мінімум п'ять осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих", - зазначив він.
Врятувати після удару вдалося 21 людину, повідомив Старух.
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