Війська РФ атакували вночі дронами Одещину

В ніч на 4 квітня російські війська вкотре атакували південь України іранськими безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ знищили 14 з 17 "Шахедів".

16 хв. тому

16 хв. тому 16 хв. тому

16 хв. тому 16 хв. тому

У ніч на вівторок, 4 квітня, російські війська атакувати іранськими дронами типу Shahed-136/131 Одесу та Одеський район.

"Ворог наніс удари по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття", - цитує районна військова адміністрація начальника Юрія Крука.

Про руйнування або постраждалих не повідомляється.

ППО знищила 14 з 17 "Шахедів"

Як уточнили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські окупанти атакували південь України 17-ма ударними безпілотниками з району східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів", - йдеться в повідомленні.

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