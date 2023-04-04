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"Шахед"
"Шахед"Фото: Roman Petushkov/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Війська РФ атакували вночі дронами Одещину

Аліна Коломієць
16 хв. тому

В ніч на 4 квітня російські війська вкотре атакували південь України іранськими безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ знищили 14 з 17 "Шахедів".

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У ніч на вівторок, 4 квітня, російські війська атакувати іранськими дронами типу Shahed-136/131 Одесу та Одеський район. 

"Ворог наніс удари по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття", - цитує районна військова адміністрація начальника Юрія Крука.

Про руйнування або постраждалих не повідомляється. 

ППО знищила 14 з 17 "Шахедів"

Як уточнили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські окупанти атакували південь України 17-ма ударними безпілотниками з району східного узбережжя Азовського моря. 

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів", - йдеться в повідомленні. 

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"Шахед"

Війська РФ атакували вночі дронами Одещину

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