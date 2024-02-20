РФ атакувала ракетами і дронами: ППО збила всі 23 "шахеди"

Війська РФ уночі завдали чергового удару по території України. Сили ППО зуміли збити всі випущені росіянами ударні дрони. Водночас про збиття чи влучання трьох ракет інформації наразі немає.

Війська РФ у ніч на вівторок, 20 лютого, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Зокрема, для удару було використано дві зенітні керовані ракети С-300/С-400, одна керована авіаційна ракета Х-31 та 23 безпілотники типу "Shahed", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Їм вдалося збити всі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Водночас про збиття чи влучання ракет у Повітряних силах наразі не повідомляють.

У Кременчуцькому районі Полтавщини горів промисловий об'єкт

Зокрема, під ударом російських дронів уночі опинилася Полтавщина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. "У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей", - написав він у Telegram. Минулося без жертв та постраждалих.

Ще два "шахеди" сили ППО збили над Дніпропетровською областю - у Синельниківському та Дніпровському районах, повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак. У Дніпровському, за його даними, уламки збитого дрона пошкодили три дачних будинки та два автомобілі.

Окрім того, область опинилася й під ударом російської артилерії, додав він.

Про артилерійські обстріли та авіаудари військ РФ повідомив і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, під ударом опинилися 25 населених пунктів області. Зафіксовані руйнування житлових будинків, громадських та інфраструктурних об'єктів, щонайменше четверо людей зазнали поранень.

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Ще один безпілотник Сили оборони знищили у межах Херсонської області, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін. А загалом за добу війська РФ 43 рази обстрілювали населені пункти області з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та завдавали дронових ударів. Зафіксовані влучання у житлові квартали, двоє людей зазнали поранень.

Ще один БПЛА сили ППО "приземлили" у Миколаївській області, повідомив у Telegram очільник ОВА Віталій Кім. Також війська РФ обстрілювали населені пункти області Куцурубської і Очаківської громад з артилерії. Минулося без постраждалих, зазначив Кім.

За добу на Запоріжжі загинули дві людини

Упродовж минулої доби війська РФ постійно атакували Запорізьку область - місцева влада зафіксувала 435 ударів по 19 населених пунктах. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, росіяни атакували область дронами, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та артилерії.

"Внаслідок удару військовослужбовців РФ по Приморському та Лісному загинуло два місцевих мешканці. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - повідомив він у Telegram. Водночас, дані про наслідки нічної атаки військ РФ Федоров не наводить.

Жертвами ранкового удару по Сумщині стали дві людини

Окрім того, війська РФ о 5 ранку 20 лютого завдали авіаційно-артилерійського удару по Новослобідській громаді Конотопського району на Сумщині.

"Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих", - повідомила на своїй сторінці у Facebook Сумська ОВА.

Наразі тривають розбір завалів і пошукові роботи, інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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