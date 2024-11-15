РФ атакувала Одесу дронами: загинула жінка, 10 поранених

Війська РФ увечері вдарили дронами по Одесі та Одеському районі. Внаслідок атаки загинула жінка, ще щонайменше десятеро людей - поранені. В середмісті зруйнована багатоповерхівка та пошкоджена тепломережа.

Війська РФ пізно ввечері у четвер, 14 листопада, атакували дронами Одесу та Одеській район. Внаслідок удару загинула жінка, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. За даними міністерства внутрішніх справ України, щонайменше 10 людей зазнали поранень.

"Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Серед них - 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області", - зазначив Кіпер.

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У місті зруйновано багатоповерхівку та пошкоджено теплотрасу

Внаслідок атаки в середмісті Одеси руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Також безпілотники пошкодили багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів та спричинили пожежу на території громадського закладу та двоповерхового будинку, повідомив Кіпер.

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Окрім того, внаслідок удару пошкоджень зазнав магістральний трубопровід централізованого опалення, через що комунальники тимчасово зупинили одну з котелень в Одесі.

"Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), сім дитячих садків, чотири школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля", - додав Кіпер.

За його словами, наразі пологовий будинок зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси, зокрема, кондиціонери, обігрівачі та генератор. На місцях влучань працюють рятувальники, комунальники та правоохоронці, додав він.