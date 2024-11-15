  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

РФ атакувала Одесу дронами: загинула жінка, 10 поранених

Дмитро Шварц
15 листопада 2024 р.

Війська РФ увечері вдарили дронами по Одесі та Одеському районі. Внаслідок атаки загинула жінка, ще щонайменше десятеро людей - поранені. В середмісті зруйнована багатоповерхівка та пошкоджена тепломережа.

https://p.dw.com/p/4n0W7
Рятувальники гасять пожежу після дронового удару військ РФ по Одоесі, 10 листопада 2024 року
Внаслідок дронового удару військ РФ по Одесі загинула жінка (архівне фото)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Війська РФ пізно ввечері у четвер, 14 листопада, атакували дронами Одесу та Одеській район. Внаслідок удару загинула жінка, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. За даними міністерства внутрішніх справ України, щонайменше 10 людей зазнали поранень.

"Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Серед них - 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області", - зазначив Кіпер.

Читайте також: Зеленський: РФ використовує вдесятеро більше "шахедів", ніж рік тому

У місті зруйновано багатоповерхівку та пошкоджено теплотрасу

Внаслідок атаки в середмісті Одеси руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Також безпілотники пошкодили багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів та спричинили пожежу на території громадського закладу та двоповерхового будинку, повідомив Кіпер.

Читайте також: Зеленський обурився кількістю західних деталей у ракетах і дронах РФ

Окрім того, внаслідок удару пошкоджень зазнав магістральний трубопровід централізованого опалення, через що комунальники тимчасово зупинили одну з котелень в Одесі.

"Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), сім дитячих садків, чотири школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля", - додав Кіпер.

За його словами, наразі пологовий будинок зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси, зокрема, кондиціонери, обігрівачі та генератор. На місцях влучань працюють рятувальники, комунальники та правоохоронці, додав він.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Іранський дрон-камікадзе Shahed-136

У жовтні Росія випустила по Україні понад дві тисячі дронів - ГШ ЗСУ

У жовтні Росія випустила по Україні понад дві тисячі дронів - ГШ ЗСУ

Від початку 2024 року війська РФ випустили для ударів по Україні 6987 дронів. Лише у жовтні вони застосували 2023 ударних безпілотники, повідомили в ГШ ЗСУ. Основні цілі цих ударів - цивільна критична інфраструктура.
Конфлікти1 листопада 2024 р.
Український військовий готує до польоту ударний дрон

Україна уразила базу зберігання "шахедів" у РФ - генштаб ЗСУ

Україна уразила базу зберігання "шахедів" у РФ - генштаб ЗСУ

Під час атаки українські сили уразили базу зберігання ударних дронів Shahed у російській Кубані. У генштабі ЗСУ кажуть, що там зберігалося близько 400 безпілотників.
Конфлікти9 жовтня 2024 р.
Ударний безпілотник типу Shahed

У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі "шахедів"

У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі "шахедів"

Російські війська систематично атакують Україну різними дронами: ударними, FPV зі скидами тощо. За вересень вони випустили 1339 "шахедів". 30 вересня через скиди лише на Херсонщині постраждали щонайменше 14 людей.
Конфлікти30 вересня 2024 р.