Війська РФ атакували вночі Одещину дронами, є влучання

У ніч на 19 квітня російські війська вкотре атакували Одеську область іранськими дронами. Повітряні сили ЗСУ знищили 10 з 12 "шахедів". Є влучання в об'єкт громадської інфраструктури.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

У ніч на середу, 19 квітня, російські війська атакували іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 Одеську область. Як повідомили в Одеській районній військовій адміністрації (РВА), більшість безпілотників вдалося знищити, однак є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

"За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи з локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші структури", - сказав начальник Одеської РВА Юрій Крук.

У повітряному командуванні "Південь" уточнили, що на Одещину всього летіли 12 дронів. Українські військові збили 10 з них.

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Вчора українська ППО знищила сім дронів на Сході

Пізно ввечері 18 квітня війська РФ також атакували Україну з безпілотних літальних апаратів (БпЛА). За даними командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), росіяни застосували вісім ударних дронів Shahed-136/131 і один розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

"Силами та засобами протиповітряної оборони (ППО) знищено шість дронів-камікадзе Shahed-136/131 та БпЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в повітряному командуванні "Схід", шість безпілотників знешкодили в районі Запоріжжя, а ще один збили на околицях Дніпра.

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