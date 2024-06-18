Війська РФ активізувалися на торецькому напрямку - генштаб

Російська армія наразі діє найактивніше на покровському напрямку, але активізувалася також на торецькому, повідомили у генштабі Збройних сил України.

Російські війська активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському, де наразі тривають 12 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 19:00 вівторка, 18 червня.

"На фронті російсько-української війни з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя агресор активізувався на торецькому напрямку. Українські воїни мужньо відбивають атаки ворога. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація, безпілотні системи", - йдеться в повідомленні генштабу у Facebook.

Повідомляється, що підрозділи авіації та ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по п'яти районах зосередження особового складу росіян, двох пунктах управління, одному командно-спостережному пункті, двох засобах ППО противника.

На харківському напрямку тривають два бойових зіткнення в районі Вовчанська. Протягом дня загальні втрати росіян на цьому напрямку становили 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищено один ворожий танк, одну БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одну - спеціальної техніки.

Водночас найбільша активність військ РФ зберігається на покровському напрямку. "Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 26. Триває відбиття 12 атак росіян, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Сокіл", - інформує генштаб.

Також бойові зіткнення відбуваються на куп'янському, лиманському, краматорському, сіверському, курахівському, времівському напрямках.

Раніше у вівторок британська розвідка повідомила про просування РФ на покровському напрямку. За її даними, російська армія, ймовірно, взяла під контроль село Новоолександрівка Донецької області, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від Авдіївки. "Взявши під контроль Новоолександрівку, Росія наближається ближче до автошляху Т-05-04, що є одним з основних шляхів постачання українських військ на сході. Дуже ймовірно, що село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка прагне перерізати зазначену трасу та порушити українську логістику", - зазначила британська розвідка.