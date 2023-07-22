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Війська РФ 15 разів атакували Донеччину: восьмеро загиблих

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За добу 21 липня війська РФ завдали 15 ударів по Донеччині. Внаслідок атак загинули вісім цивільних, серед них - двоє дітей.

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Наслідки ракетного удару військ РФ у Краматорську, 28 червня 2023 року
Наслідки ракетного удару військ РФ у Краматорську, 28 червня 2023 рокуФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

За добу 21 липня війська РФ 15 разів завдали ударів по населеним пунктам Донецької області. Жертвами атак стали вісім людей, повідомляє у суботу, 22 липня, міністерство внутрішніх справ України (МВС) у Telegram.

Зокрема, четверо людей загинули, ще троє - зазнали поранень внаслідок удару керованими авіабомбами "ФАБ-250" в селищі міського типу Нью-Йорк на Донеччині. Постраждалих з ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували, повідомили в Офісі генерального прокурора України. Вибуховими хвилями пошкоджено житлові будівлі й господарські споруди. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статі 438 КК України).

Двоє дітей загинули

За даними МВС, внаслідок артилерійського обстрілу села Дружба Торецької громади, загинули двоє дітей - 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра, ще одна жінка зазнала поранень. Пошкоджено два приватних будинки.

Внаслідок обстрілу із РСЗВ  "Град" Костянтинівки загинули двоє людей, ще одна зазнала поранень. У місті зруйновано 20 приватних осель, автомобілі, газопровід, зазначили в МВС.

Водночас в селі Ізмайлівка Курахівської громади через обстріл РФ артилерією знищено п'ять гектарів пшениці. Крім того, під ракетним ударом РФ опинилися Краматорськ і Костянтинівка. Там пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, цех підприємства, торговельний комплекс, водогін, лінію електропередач. Даних щодо жертв немає.

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Війська РФ 15 разів атакували Донеччину: восьмеро загиблих

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