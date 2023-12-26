Війна з ХАМАСом триватиме ще багато місяців - Армія Ізраїлю

Війна Ізраїлю з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази триватиме "ще багато місяців", заявив командувач ізраїльської Армії оборони Герці Халеві.

Війна Ізраїлю з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази триватиме "ще багато місяців". Про це під час пресконференції у вівторок, 26 грудня, заявив командувач Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві, передає агенція AFP.

За його словами, війна "триватиме ще багато місяців, і ми будемо працювати різними методами, щоб наші досягнення збереглися надовго".

"Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів, коли справа доходить до повного розгрому терористичної організації, окрім упертості та рішучості у бойових діях", - наголосив командувач ізраїльської армії.

Халеві додав, що ізраїльська армія зосередила свої зусилля на півдні Сектора Гази і багато "терористів ліквідовані, а сотні взяті у полон".

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Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня 2023 року , коли радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу та поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить там наземну військову операцію.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв з 24 листопада до 1 грудня, було звільнено понад 100 захоплених бойовиками ХАМАСу заручників. Ізраїль в обмін випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються ще щонайменше 130 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.