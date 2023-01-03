Війна в Україні: Пів мільйона школярів вчаться за кордоном

Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном перебувало від 650 до 690 тисяч українських дітей, то станом на кінець 2022 року їх було від 480 до 520 тисяч. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 3 січня.

++10:51++

Пів мільйона українських школярів навчаються за кордоном

На сьогодні за кордоном перебувають близько пів мільйона українських дітей шкільного віку, які навчаються там у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном перебувало від 650 до 690 тисяч дітей дошкільного та шкільного віку. Станом на грудень їх 480-520 тисяч.

++10:23++

ЄС потрібен протиракетний щит - лідер ЄНП Манфред Вебер

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber) вважає, що державам Європейського Союзу слід нарешті приступити до створення оборонного союзу. "І нам потрібні спільні проєкти, такі як створення протиракетного щита для ЄС", - сказав він в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern. Лідер найбільшої політичної сили в Європейському парламенті закликав також поставити в Україну нове озброєння. За його словами, сучасніша та поліпшена зброя для України "зараз є найкращим способом швидко повернутися до миру".

Манфред Вебер Фото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

++09:55++

Внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 2 січня загинув цивільний у Бахмуті. Ще одна людина в області дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++09:28++

Пік наступу РФ біля Бахмута минув - британська розвідка

Пік інтенсивних боїв за Бахмут Донецької області минув, ідеться у щоденному зведенні британської військової розвідки.

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За її даними, за останні десять днів Україна здійснила значне підкріплення для оборони сектора, і частота російських обстрілів, ймовірно, зменшилася порівняно з піком в середині грудня. За даними міністерства оборони Великобританії, обидві сторони зазнали значних втрат.

Як ідеться у зведенні, російські наступальні операції в цьому районі зараз, імовірно, проводяться лише на рівні взводу або відділення. "Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом в найближчі тижні", - вважають у розвідці Великобританії.

++09:00++

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 січня загинули двоє людей, дев'ятеро дістали поранень різного ступеню тяжкості.

За даними голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, армія РФ обстріляла за добу регіон 79 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Зокрема, 32 рази російські солдати атакували Херсон. Влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

++08:24++

Неполадки в роботі 17 з 18 БМП Puma Бундесверу усунули

З 18 німецьких бойових машин піхоти Puma, що вийшли з ладу під час навчальних стрільб Бундесверу (збройних сил ФРН. - Ред.), 17 уже відремонтували і знову працюють, повідомив представник одного з виробників - концерну Rheinmetall. Тільки одна БМП, де сталося загоряння кабелю, потребувала великого ремонту.Після інциденту міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила про заморожування закупівель нових Puma. Спочатку Бундесвер збирався докупити ще до 200 екземплярів. Зокрема, машини мали замінити БМП Marder, які перебувають в експлуатації вже понад 40 років, і які просить Україна для відбиття російських атак. Однак "поки ця машина не продемонструє стабільність" в експлуатації, другого замовлення не буде, дала зрозуміти міністерка.

БМП Puma Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

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++07:54++

У РФ критикують військове керівництво за Макіївку

Нищівний удар українських військових з HIMARS по базі окупантів в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику на адресу військового керівництва РФ в російському інформаційному просторі, зауважують аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Вони зазначають, що міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за загибель військових на донецьку окупаційну адміністрацію та самих мобілізованих, які нібито розкрили своє місце перебування використанням мобільних телефонів. Водночас, наприклад, блогери, пов'язані з приватною військовою компанією "Вагнер", звинувачують в недбалості саме російське військове командування, яке зібрало декілька сотень солдатів в одному місці.

++07:31++

Протягом минулої доби Росія завдала шести ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснила 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі ракетні, а також більшість авіаударів РФ завдала по цивільній інфраструктурі. Водночас усі застосовані нею ударні дрони протиповітряна оборона України знищила, йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, п'яти ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, збили гелікоптер Ка-52 та вразили радіолокаційну станцію окупантів.

Генштаб також заявив, що 31 грудня в районі Чулаківки на Херсонщині загинули чи були поранені 500 російських військових.

++07:15++

Під ракетним ударом РФ опинилась льодова арена в Дружківці

Пізно ввечері окупаційні війська РФ нанесли два ракетних удари по Дружківці Донецької області. Одна ракета вдарила в самому місті. Відомо про двох поранених, написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

Влучання в льодову арену "Альтаїр" підтвердив генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко. "Це не просто будівля… це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні", - написав він у Facebook.

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