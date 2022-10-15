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Війна Росії проти України
Щоденник війни
З'їзд партії "Союз-90"/"зелені"
З'їзд партії "Союз-90"/"зелені"Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Війна в Україні - одна з важливих тем з'їзду "зелених" у ФРН

Аліна Коломієць | Даниїл Сотников
1 год. тому

Першого дня з'їзду партії "Союз-90"/"зелені" її лідери говорили про необхідність збільшити постачання зброї Україні, а також про економічну війну Москви проти Німеччини.

https://www.dw.com/uk/vijna-v-ukraini-odna-z-vazlivih-tem-zizdu-zelenih-u-frn/a-63450465

У перший день федерального з'їзду партії "Союз-90"/"зелені", котра входить до правлячої в Німеччині коаліції, її лідери знову закликали збільшити постачання зброї Україні та не допустити перемоги Росії, повідомила агенція dpa у п'ятницю, 14 жовтня.

"Я переконана, що нам слід постачати більше зброї, що нам слід прискоритися, час вагань минув", - заявила у вступній промові співочільниця партії Рікарда Ланґ (Ricarda Lang). Хто вважає, що такий заклик ставить під сумнів роль "зелених" як "партії миру", тому необхідно усвідомити, що єдиний палій війни у цьому конфлікті - це російський президент Володимир Путін, наголосила Ланґ.

"Путін не повинен перемогти ні на полі бою, ні в економічній війні проти Європи та проти Німеччини. Ми виступаємо за підтримку всього, що ненавидять Путін та його німецькі тролі", - наголосив колишній співголова "зелених", міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), який закликав "інвестувати у шляхи виходу з цієї кризи", маючи на увазі економічний конфлікт між Берліном та Москвою.

Питання про долю АЕС у Німеччині

У перший день з'їзду переважна кількість його делегатів - 800 осіб - проголосували за підтримку пропозиції Габека продовжити на декілька місяців термін експлуатації атомних електростанцій "Ізар" та "Неккарвестхайм", розташованих на півдні Німеччини. Припинення їхньої роботи планувалося на кінець поточного року. У партії "Союз-90"/"зелені" погодилися продовжити цей термін до квітня 2023 року.

Підсумки внутрішньопартійного голосування мають обов'язковий характер для майбутніх перемовин із союзниками "зелених" по правлячій коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини та Вільної демократичної партії. Вільні демократи наполягають на продовженні експлуатації ще й третього ядерного реактора - "Емсланд", який має бути відключений згідно з планом наприкінці 2022 року, нагадує агенція Reuters.

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