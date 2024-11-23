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Війна РФ проти України більше не є регіональною - Пісторіус

Дмитро Шварц
23 листопада 2024 р.

За словами міністра оборони Німеччини, безпеки Європи - "крихкий актив". Німеччина, на його думку, має прискорити темпи і більше інвестувати у свою "воєнну спроможність".

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
За словами Пісторіуса, Європа стоїть перед довготривалою загрозою на тлі війни, яку Росія веде проти УкраїниФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Європа стоїть перед довготривалою загрозою, оскільки російське вторгнення в Україну "більше не є регіональною війною". Як передає агенція dpa, про це у суботу, 23 листопада, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час виступу на заході в місті Арнсберг.

За словами німецького урядовця, президент Росії Володимир Путін "вже давно повністю перейшов на воєнну економіку", і нині РФ виробляє стільки зброї і боєприпасів за три місяці, скільки весь Європейський Союз виробляє за рік.

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Пісторіус також вказав на промову Путіна. виголошуену ним наприкінці жовтня, в якій російський лідер говорив про "серйозну, непримиренну битву за новий світовий порядок" і заявив, що вже бачить себе переможцем у війні проти України. Водночас, гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами в розпалі, додав Пісторіус.

"Наша безпека - крихкий актив", - сказав Пісторіус, додавши, що Німеччина повинна прискорити темпи і більше інвестувати у свою "воєнну спроможність".

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