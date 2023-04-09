Війна РФ проти України: Макрон і Сі шукали спільні підходи

Під час візиту до Китаю Еммануель Макрон обговорив із Сі Цзіньпіном чотири спільні підходи щодо війни РФ проти України. Але поки час для переговорів та закінчення війни не настав, сказав французький лідер.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав метою своїх переговорів із главою КНР Сі Цзіньпіном закріплення спільних підходів до питання війни РФ проти України. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Les Échos, опублікованому в неділю, 9 квітня.

Макрон виділив чотири аспекти, за якими прагне знайти спільний підхід із Китаєм: підтримка принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, нагадування про гуманітарне право та захист дітей, прагнення до "узгодженого та міцного" миру та "чітке нагадування про ядерну зброю". "Китай має звернути увагу на наслідки того, що президентПутін розмістив ядерну зброю в Білорусі за кілька днів після того, як дав обіцянку не робити цього", - наголосив Макрон.

За його словами, "архітектура європейської безпеки", про яку говорив Сі Цзіньпін, неможлива, поки в Європі є захоплені країни чи заморожені конфлікти. "Думаю, що Китай робить те саме спостереження, що і ми: зараз відбувається військовий етап. Українці опираються, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу", - сказав Макрон.

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Макрон попросив Сі "повернути РФ до розуму"

6 квітня Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прибули з триденним візитом до Китаю. Французький лідер, коментуючи переговори, закликав Сі "напоумити свого близького союзника Росію" та допомогти припинити війну в Україні, а також не постачати зброю Москві.

Макрон також попросив Сі натиснути на Росію, щоби та дотримувалась міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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Своєю чергою Сі після зустрічі з Макроном закликав Україну та Росію відновити мирні переговори, а також наголосив, що необхідно уникати нападів на цивільних і цивільні об'єкти. Загалом у своїй заяві Сі повторив значну частину позицій Китаю щодо війни, представлених у так званому "китайському мирному плані". Прямого засудження російської агресії Сі вкотре уникнув. Водночас, як пише Reuters з посиланням на експертів, Сі схиляв Макрона до "протистояння" зі США.