Експерти закликають уряд ФРН і далі підтримувати Україну

Берлін має надавати Україні довгострокову підтримку, адже поки що миру з РФ не передбачається, вважає колектив німецьких дослідників миру.

Провідні німецькі дослідники проблем миру закликали уряд Німеччини надати довгострокову підтримку Україні. Такий заклик містить представлена в понеділок, 12 червня, "Доповідь про мир 2023", укладеній Гессенським фондом досліджень миру і конфліктів Інституту Лейбніца (HSFK).

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У найближчому майбутньому "миру не передбачається", заявила на презентації доповіді голова фонду Ніколь Дайтельгофф (Nicole Deitelhoff). На думку представниці фонду, Німеччині, Європі й світу "ще дуже довго" доведеться миритися з війною в Україні. Водночас мирні переговори наразі "не є реалістичним варіантом", але до них треба готуватися вже зараз, наголосила Дайтельгофф.

Потрібна довгострокова стратегія підтримки України

На думку дослідників, уряд Німеччини має розробити "довгострокову подвійну стратегію". Спільно зі своїми західними партнерами Німеччина має й надалі "підтримувати Україну в міру своїх можливостей" у військовому, економічному та політичному плані. Це, ймовірно, буде необхідно протягом дуже тривалого часу і вимагатиме "величезних ресурсів", припустила голова фонду, яку цитує агенція AFP.

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Водночас, німецький уряд має вже зараз підготувати переговорні ініціативи, щоб "окреслити можливі теми для переговорів і обговорити можливі рішення". Дослідники закликали до міжнародної переговорної ініціативи, до якої мають бути залучені й провідні незахідні держави, як-от Китай і Бразилія.

Попри те, дослідники миру застерегли від припинення підтримки України і стратегії надії лише на переговори. "Наслідком буде те, що Росія продовжить свою експансіоністську політику, а ситуація з безпекою в усій Європі погіршиться", - пояснили вчені.

Потреба в гарантіях безпеки для України

Паралельно з цим, за словами Дейтельгофф, необхідно організувати "надійні та достовірні гарантії безпеки для України". Це передбачає тісне партнерство з Північноатлантичним альянсом (НАТО) в питаннях оснащення і вишколу військових.

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Однак, прийняття України до Альянсу в найближчому майбутньому є "малоймовірним", вважає дослідниця конфліктів. На підтвердження свого припущення вона вказала на приклад із заявкою Швеції на вступ до Альянсу, яку досі блокують Туреччина та Угорщина. У випадку з Україною, за її словами, вимальовується подібна "гра в підвішеному стані". Адже для вступу України до НАТО всі країни-члени Альянсу мають погодитися на прийом нового члена, нагадала вона.

Контроль за озброєннями, але без РФ

Водночас у своїй доповіді дослідники також закликали до розширення багатостороннього контролю над озброєннями. Нинішня ситуація є "вкрай небезпечною", вважає Дейтельгофф. Кількість ядерних боєголовок, які перебувають на бойовому чергуванні у світі, зростає, і в той же час спостерігається демонтаж угод про контроль над озброєннями.

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"Необхідно запобігти новій гонці озброєнь", - підкреслила Дейтельгофф. Але, за її словами, Росія не буде надійним партнером в осяжному майбутньому. Тож метою західних держав має бути залучення таких держав, як Бразилія, Індія чи Китай, до активнішої участі в майбутньому, ніж це було дотепер, виснували дослідники миру.