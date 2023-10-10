ЄС і країни Перської затоки закликали до захисту цивільних

Глави МЗС країн ЄС і Перської затоки закликали до захисту цивільних і висловили надію на припинення зіткнень між Ізраїлем і ХАМАС. В Євросоюзі також закликали Ізраїль не запроваджувати повну блокаду Сектора Гази.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) у вівторок, 10 жовтня, закликали до захисту цивільного населення у військовому протистоянні між Ізраїлем та палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, повідомляє Deutschlandfunk.

У спільній заяві вони висловили надію на припинення насильства в найближчому майбутньому. Міністри закордонних справ також підтвердили свою прихильність до вирішення конфлікту за принципом створення двох держав: для ізраїльтян і палестинців.

Ця заява оприлюднена за результатами дводенних консультацій між ЄС та РСАДПЗ, до якої входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, які проходили у столиці Оману Маскаті.

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Боррель: Деякі рішення Ізраїлю суперечать міжнародному праву

Також у Маскаті глави МЗС ЄС закликали Ізраїль не запроваджувати повну блокаду Сектора Гази, не відключати "воду чи електроенергію", а також створити гуманітарні коридори для тих, хто намагається виїхати з цієї території до Єгипту, повідомляє AFP.

"Ізраїль має право захищатися, але це потрібно робити відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, і деякі рішення суперечать цьому міжнародному праву", - наголосив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Коментуючи рішення Європейської Комісії не припиняти гуманітарну допомогу палестинцям, він зауважив, що "не всі палестинці є терористами". "Колективне покарання проти всіх палестинців буде несправедливим і непродуктивним. Це суперечитиме нашим інтересам і інтересам миру", - наголосив Боррель.

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