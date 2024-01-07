Війна Ізраїлю з ХАМАСом може дати метастази - Блінкен

Війна між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС у Секторі Гази може "дати метастази" та загрожувати безпеці на Близькому Сході, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Війна між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази може "дати метастази та загрожувати безпеці на Близькому Сході". Про це у неділю, 7 січня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Катарі, передає агенція AFP.

"Це момент глибокої напруги в регіоні. Це конфлікт, який може легко дати метастази, спричинивши ще більше небезпеки та ще більше страждань", - наголосив він.

Також Блінкен заявив, що Ізраїль повинен зробити більше для захисту цивільних у Секторі Газі, а палестинці, переміщені через війну, повинні "повернутися додому".

"Палестинські цивільні особи повинні мати можливість повернутися додому, щойно дозволять умови. Їх не можна змушувати залишати Сектор Гази", - сказав він.

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Близькосхідне турне Блінкена

Нагадаємо, що з 4 по 11 січня Блінкен перебуватиме у турне Близьким Сходом. Він вже зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом та прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Програма зустрічей передбачає також візити, крім Катару, до Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ізраїлю, Західного берега річки Йордан та Єгипту.

Як зазначають у Держдепі США, під час своєї поїздки Блінкен, зокрема, "наголошуватиме на важливості захисту життя цивільних в Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан і в Газі; забезпеченні звільнення всіх заручників, що залишилися".

На Близький Схід вирушили також глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами стали 1200 людей. Ще 129 людей, захоплених терористами у той день, досі перебувають у Секторі Гази як заручники.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни вдалася до масованих ударів по Сектору Гази, а також почала наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 22 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Армія оборони Ізраїлю повідомила 1 січня про загибель понад 500 військових у війні проти ХАМАСу.