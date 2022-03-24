Війська Росії скинули фосфорні бомби на Рубіжне - голова Луганської ОДА

Вже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями четверга, 24 березня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте хроніку війни в Україні за середу, 23 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Після вторгнення Росії в Україну оптимізм німців щодо майбутнього впав до історичного мінімуму. Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного Інститутом вивчення громадської думки в Алленсбаху на замовлення газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. За його підсумками, лише 19 відсотків жителів Німеччини оптимістично налаштовані на наступний рік. Раніше найнижчий показник оптимізму німців - 27 відсотків - був зареєстрований 1950 року, коли почалася Корейська війна. Як пока відсотків респондентів висловлюють згоду з політикою канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за умов розв'язаної Росією війни. Чотири тижні тому цей показник становив 23 відсотки. В опитуванні взяла участь 1041 особа.

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У захопленому Росією морському порту Бердянська знищено великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту РФ, повідомляють Військово-морські сили (ВМС) України у Facebook. На поширеному відео видно великий стовп диму і вогню, а також чутно періодичні вибухи - ймовірно, детонування боєприпасів. За даними Пентагону, ВМС Росії використовують порт Бердянська в Азовському морі, зокрема, для заправки пальним своєї військової техніки.

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Російська армія за минулу добу відступила більш ніж на 30 кілометрів на схід від Києва і почала закріплювати оборонні позиції на кількох фронтах в Україні, повідомив високопоставлений представник Пентагону. "Українцям вдалося відтіснити росіян на 55 кілометрів на схід і північний схід від Києва", - цитує представника Пентагону агенція AFP. Зазначається, що на північному заході від Києва росіяни також "в основному окопуються і встановлюють оборонні позиції". "Тобто не те щоб вони не просувалися, але саме зараз вони не намагаються просунутися", - каже він. За оцінками Пентагону, російські війська залишаються заблокованими в 10 кілометрах від центру Чернігова, каже джерело. Вони "застопорилися" і подекуди "здають позиції, насправді рухаючись у протилежному напрямку", зазначив чиновник. Водночас на сході Харкова, де бої залишаються інтенсивними, російські війська досі перебувають на відстані 15-20 кілометрів від центру міста і стикаються з "дуже, дуже жорстким опором" з боку українців, наголосив представник Пентагону.

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Німецькі політики закликають до швидкого вирішення проблеми з українською валютою в країні. Багато біженців мають труднощі з обміном гривні в Німеччині, повідомила Redaktionsnetzwerk Deutschland уповноважена уряду Німеччини з прав людини та гуманітарної політики Луїзе Амтсберг (Luise Amtsberg). За її словами, зараз можна обміняти лише невеликі суми, а з великими складно через девальвацію української валюти. "Проблема має вирішуватись у європейському масштабі", - сказала вона, зазначивши, що між європейськими урядами вже ведуться переговори. Своєю чергою, прем'єр-міністр Тюрінгії Бодо Рамело зажадав, щоб кожному біженцю з України, який в'їжджає до Німеччини с українською валютою, видавали не менше 200 або 500 євро.

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Вночі російські війська скинули на місто Рубіжне на Луганщині фосфорні бомби, а також завдали авіаційних та артилерійських ударів, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі та на сторінці в Facebook. За його словами, під час обстрілів у Рубіжному загинуло чотири людини, з яких дві дитини, ще шестеро постраждало. Окрім Рубіжного, за даними Гайдая, росіяни обстрілювали Сєверодонецьк, Лисичанськ, Кремінну, Новодружеськ, село Воєводівка. Внаслідок цього було пошкоджено близько 30 об'єктів, з яких 10 багатоквартирних та 13 приватних житлових будинки, підприємство легкої промисловості, заклад освіти, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. "Основні зусилля ворог зосередив на захопленні Рубіжного, Сєверодонецька. В районі Попасної, за підтримки артилерії, продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях", - наголосив Гайдай.

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Хакерське об'єднання Anonymous стверджує, що зламало базу даних Центрального банку Росії і має намір протягом 48 годин викласти у відкритий доступ більше 35 тисяч файлів із секретними договорами. Раніше хакери закликали іноземні компанії, які продовжують працювати в РФ, залишити російський ринок, погрожуючи кібератаками.

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Японський уряд розглядає можливість виділення Україні та її сусідам додаткової гуманітарної допомоги обсягом 100 мільйонів доларів США, повідомляє суспільно-правова медіакомпанія NHK. Раніше в Токіо уже оголошували про виділення на ці цілі такої ж суми. Крім того, уряд Японії розглядає можливість надання Києву екстрених кредитів та відправлення військових медиків для підтримки українських біженців у Польщі та інших сусідніх країнах.

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Протягом 23 березня російська авіація здійснила понад 250 літаковильотів, авіаударів зазнали об'єкти військової та цивільної інфраструктури в Київській, Чернігівській та Харківській областях, повідомили в генштабі ЗСУ. "Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літакових вильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури в Київській, Чернігівській та Харківській областях", - йдеться в ранковому зведенні у Facebbok в четвер.

У генштабі наголосили, що за попередню добу було вражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети.) Інформація про їхнє остаточне збиття уточнюється.

Також наголошується, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв'язку із мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи Росгвардії для запобігання проведенню акцій громадянської непокори окупаційній владі.

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Генеральна Асамблея ООН у четвер розгляне резолюцію, у якій Росія засуджується за ескалацію гуманітарної кризи в Україні внаслідок розв'язаної нею війни. Також у документі вимагається негайно припинити бойові дії, особливо напади на мирних громадян та їхнє житло, на школи та лікарні. Росія вже назвала "антиросійським" цей проєкт резолюції, який підтримує понад 90 країн-членів ООН, пише AP.

++06.20++

Додаткові евакуаційні поїзди 24 березня будуть відправлені з Києва до Львова, з Харкова – до Львова та Ужгорода, з Дніпра – до Чопа. Крім того, з Краматорська можна буде виїхати до Львова, а з Одеси – до Ужгорода, повідомила "Укрзалізниця".

++06.15++

У США для українців-біженців діє temporary protected status - статус тимчасової підтримки, що дозволяє перебувати в країні до 18 місяців, зокрема отримувати дозвіл на роботу. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомила посолка України у США Оксана Маркарова. За її словами, нині усіх українців, які мають американські візи, без проблем пускають до країни. "У нас не було ще жодного звернення про те, що когось не пропустили, в кого є візи", - зауважила вона. Маркарова додала, що нині ведеться робота з Державним департаментом США для вирішення питання щодо права працевлаштування для українців, які прибули за візами, які такого права не передбачають.

++06.00++

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) побоюються довготривалих психологічних наслідків в українських дітей через війну, заявив керівник представництва фонду в Німеччині Крістіан Шнайдер (Christian Schneider) в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeinen, що було опубліковано у четвер. "Діти виснажені, багато з них перебувають у шоковому стані і травмовані", - зауважив він. На думку Шнайдера, для загоювання "глибоких ран у душах дітей" знадобляться роки.

Шмигаль: Ворог згуртував українців

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що війною Росія згуртувала українців. "Місяць боротьби. Місяць спротиву. Місяць незламності. Ворог планував захопити Україну за кілька днів, а натомість уже 29-й день зазнає в Україні лише величезних втрат. Ворог планував скорити українців, а натомість згуртував нас так міцно, як ніколи раніше", - написав Шмигаль у Facebook вранці у четвер. За його словами, останній місяць, коли триває війна, "назавжди змінив нас, змінив нашу державу та весь світ". "Ми довели, що в нас немає нічого спільного з російськими варварами, які атакують сусідні держави, руйнують міста та вбивають мирних людей. Усі побачили, що українці - це волелюбний, гордий народ, який є частиною народів об’єднаної Європи", - зауважив прем'єр.

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"Укрзалізниця" заявила про виведення з ладу онлайн-сервіси продажу квитків через масову атаку на провайдерів зв'язку. Пасажирські дані у безпеці, на русі поїздів ситуація не позначиться, запевнили у компанії. Станом на 5.20 четверга сервіс з онлайн резервування та придбання квиткiв "Укрзалізниці" був недоступний.

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Неодноразові спроби вищого військового керівництва США поговорити зі своїми російськими колегами протягом останнього місяця відкидалися Москвою, повідомляє The Washington Post з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі. За його словами, після початку війни Росії проти України міністр оборони США Ллойд Остін та голова Комітету начальників штабів генерал Марк Міллі намагалися організувати телефонні переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Проте російська сторона "досі відмовлялася від участі" у діалозі, заявив Кірбі. За його словами, Пентагон дотримується думки, що взаємодія між керівниками оборонних відомств США та Росії "є критично важливою зараз".

++04.23++

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон скептично відгукнувся про можливу участь президента РФ у саміті країн Великої двадцятки в Індонезії у листопаді. "Сидіти за столом з Володимиром Путіним, якого Сполучені Штати вже спроможні викрити за воєнні злочини в Україні, - це для мене занадто", - заявив глава австралійського уряду. Офіційна Канберра поділяє позицію США щодо скоєння воєнних злочинів на українській території, додав Моррісон.

++04.00++

Збройні сили України дають гідну відсіч російському загарбнику на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі та техніці, повідомили у ніч на четвер у генштабі ЗСУ. Згідно з повідомленням на офіційній сторінці ГШ ЗСУ у Facebook, зокрема, ворог не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя. Також На Донецькому напрямку противник веде обстріли українських підрозділів на переважній більшості напрямків. Тут основні зусилля війська РФ зосереджують на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Маріуполь. Також у генштабі наголошують, що продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в російській агресії проти України.

++03.25++

Україна використовує програмне забезпечення для розпізнання обличь для ідентифікації тіл вбитих на території країни російських військових. Як повідомив агенції Reuters віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, це робиться для пошуку у соцмережах рідних вбитих солдатів, щоб поінформувати їх про смерть їхніх родичів.

++03.04++

Міністр транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) закликав до розподілу українських біженців по країнах, які не межують з Україною. Необхідно організувати перевезення біженців до Франції, Іспанії, Греції та Данії, зокрема залізницею або літаками, заявив міністр виданням медіагрупи Funke. Їхнє пересування не повинно залишатися польсько-німецькою проблемою, підкреслив Віссінґ, погодившись з аналогічною позицією міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика. Крім того, міністр повідомив, що за 2 тижні німецькі товарні потяги доставили до України 10 тисяч тонн продуктів харчування, напоїв та предметів гігієни.

64 атаки на заклади охорони здоров'я

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Російські війська з початку вторгнення в Україну щонайменше 64 рази завдавали удари по закладам охорони здоров'я, повідомили у ніч на четвер у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). У результаті цих ударів загинуло 15 осіб, ще 37 отримали поранення. У ВООЗ найрішучішим чином засудили ці напади на заклади охорони здоров'я, наголосивши, що вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

++02.40++

Російські війська, що перебувають на північний схід від Києва, мають значні проблеми з постачанням і моральним станом особового складу, стверджує міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвіддані. За його даними, українські сили проводять успішні контратаки на позиції РФ у населених пунктах на околиці столиці.

++02.36++

Глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна після вторгнення Росії в Україну мала намір піти у відставку, проте президент РФ Володимир Путін відхилив її прохання, повідомило в середу, 23 березня, агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, звільнення з посади в такий час було б розцінене президентом Росії як зрада.

++02.29++

В Україну доставлено перші партії озброєння від США з пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів, повідомив телеканал CNN з посиланням на представника адміністрації США. Зі слів чиновника, США продовжать передачу решти допомоги в Україну якнайшвидше. Серед іншого, допомога передбачає 800 систем протиповітряної оборони і 9000 одиниць протитанкового озброєння.

++02.05++

Великобританія під час самітів НАТО та G7 у четвер має намір оголосити про "новий великий пакет військової підтримки" для України, повідомляє Даунінг-стріт. Зокрема, йдеться про виділення шести тисяч ракет та 25 мільйонів фунтів стерлінгів для армії України.

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Роскомнагляд заблокував сервіс новин Google. Причиною заборони названо те, що "згаданий американський інтернет-ресурс новин забезпечував доступ до численних публікацій та матеріалів, що містять недостовірну суспільно значиму інформацію про перебіг спеціальної військової операції (війни РФ в Україні. - Ред.) на території України".

Сейм Польщі визнав воєнні злочини РФ в Україні

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Нижня палата парламенту Польщі ухвалила резолюцію про воєнні злочини та порушення прав людини, вчинені російськими військовослужбовцями в Україні. Сейм Польщі закликав усі держави, які визнають територіальну цілісність та суверенітет України, використовувати свої повноваження у міжнародних організаціях з метою притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна, членів Ради безпеки РФ та командувачів російських збройних сил. "Загальнодоступні докази цих злочинів виправдовують визнання Володимира Путіна воєнним злочинцем з боку Сейму Республіки Польща та міжнародної спільноти", - наголошується у документі.

++01.40++

Рада Безпеки ООН не підтримала проєкт резолюції Росії щодо ситуації в Україні. Двоє членів Ради Безпеки - Росія та Китай - проголосували за ухвалення документа, проти не виступив ніхто, решта 13 держав - учасниць утрималися, зазначило агентство AP. Ця резолюція закликала до припинення вогню для евакуації цивільного населення. Для схвалення в Раді Безпеки ООН проєкт резолюції мав отримати щонайменше дев'ять голосів "за".

++01.17++

Протягом 23 березня українські військові Оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 100 російських військових та 28 одиниць техніки, серед яких 4 танки, а також захопили дві БМП-2, повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

++00.25++

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення. "Ми всі маємо зупинити Росію. Світ має зупинити війну. Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних мешканців тривають. Уже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців та кожної вільної людини на планеті. Ось чому я прошу вас виступити проти війни!", - сказав він у відеозверненні, поширеному в середу ввечері.

Крім того, Зеленський звернувся до росіян. "Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації", - наголосив він. "Навіть зараз ми робимо все лише для того, щоб повернути мир на свою землю", - зазначив український лідер. "Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли у нас це вийде - це буде, неодмінно, - ви будете впевнені, як мінімум, в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю", - наголосив Зеленський. "Ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у мирі. Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це", - резюмував він.

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Протягом останніх 24 годин сімома гуманітарними коридорами було евакуйовано ще 4554 особи, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зокрема, 2912 мешканців Маріуполя та 51 мешканець Гуляйполя дісталися Запоріжжя, на Київщині з селища Велика Димерка та села Богданівка евакуйовано 769 осіб, із села Світильня - 150 осіб. У Луганській області 672 особи з Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Кремінної та Нижнього вивезено до міста Бахмут у Донецькій області.