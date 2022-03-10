Війська РФ зупинені на більшості напрямків - генштаб ЗСУ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - 12 березня читайте тут.
DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)
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Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір, повідомляє генштаб збройних сил України. На жодному з напрямків не досягнуто мети операції, а характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва РФ у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої "спеціальної воєнної операції", ідеться в оперативній інформації генштабу у Facebook. Наголошується, що окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені.
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. "Говорили про агресію з боку РФ і перспективи мирних переговорів", - написав він на своїй сторінці у Twitter. Зеленський попросив Беннета сприяти у звільненні мера Мелітополя та місцевих діячів, які, за даними української влади, були викрадені російськими військовими.
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Евакуація людей з Ірпеня, що на Київщині
Громадяни України, які залишили батьківщину через російську агресію, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Йдеться про людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території. Такими є положення закону про допомогу громадянам України, підписаного польським президентом Анджеєм Дудою.
Читайте більше: Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у Польщі
Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, надання житла або повного пансіону. Буде створено Фонд допомоги. Громадяни України, які рятуються від війни, також матимуть право працювати в Польщі та претендуватимуть на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Також громадянам України гарантується доступ до державної системи охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.
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Близько 13 тисяч мирних жителів евакуйовані гуманітарними коридорами протягом 12 березня, що майже вдвічі більше, ніж днем раніше, повідомила віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увідеозверненні. За її словами, з 14-ти відкритих коридорів у суботу спрацювали 9, зокрема, у Сумах, Краснопіллі, Конотопі, Лебедині, Великій Писарівці. На 13 березня розглядається можливість відкриття коридорів із Луганщини та Київщини, сказала Верещук.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Розпочався третій тиждень війни. Харків, Ірпінь, Буча опинилися на шляху виконання наказу, що його віддав Путін, і зазнали жорстоких бомбардувань та обстрілів. 9 березня у Маріуполі бомба влучила у міський пологовий будинок. Страшні побоювання стають реальністю. Цей знімок зроблено у Бейруті біля посольства РФ у Лівані.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Повідомлення про бомбардування пологового будинку викликали шок у всьому світі. "Те, що Росія робить у Маріуполі, навіть не геноцид", - заявив DW радник мера міста Петро Андрющенко. "Людство ще не винайшло визначення для звірств, які коїть Росія у Маріуполі. Якщо це не зупинити, це пошириться далі".
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Війна в Україні - 10.03.2022
За інформацією української влади, в результаті повітряної атаки постраждали 17 людей. Даних про загиблих спочатку не було. Вранці 10 березня в Маріуполі повідомили, що внаслідок обстрілу пологового будинку загинули троє людей, зокрема одна дитина.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Евакуація зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі. Місто оточене, відрізане від допомоги, води та світла немає. До початку війни в Маріуполі мешкало близько 430 тисяч людей.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Останній на сьогодні кадр із Маріуполя. За даними ООН на 8 березня, за час воєнних дій в Україні зареєстровано 1424 постраждалих мирних жителів, серед них - 516 загиблих, у тому числі 37 дітей. 908 людей отримали поранення. Реальна ситуація, ймовірно, гірша, оскільки отримання та збирання такої інформації під час бойових дій ускладнене.
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Війна в Україні - 10.03.2022
"Авіабомба на пологовий будинок - це остаточний доказ, доказ того, що відбувається геноцид українців, - заявив президент Зеленський. "Дитяча лікарня, пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така <...>, яка боїться лікарень, боїться пологових будинків та знищує їх? Там що були маленькі бандерівці? <...> Що це було, денацифікація лікарні?"
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Війна в Україні - 10.03.2022
Біженці з Запоріжжя на кордоні з Польщею. Мирні жителі залишають свої будинки, прямують у безпечніші регіони України. Багато хто потім - до Європи або через держави ЄС їдуть до родичів в інших країнах світу. Європейські уряди координують зусилля, щоб гідно прийняти та розмістити всіх, хто потребує допомоги.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Серед біженців - за різними оцінками, вже один мільйон дітей. Ці діти поки що перебувають у Львові. Місто переповнене та готується до оборони - разом з Одесою та іншими українськими містами.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Російська армія продовжує спроби оточити Київ. У місті готові відбивати агресію силами військових та учасників сил територіальної оборони - "всім світом". Для українців захист батьківщини вже перетворився на Вітчизняну війну. 10 березня мер міста Віталій Кличко повідомив, що зі столиці України виїхав кожен другий житель. У Києві зараз перебувають близько двох мільйонів людей.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Цю світлину літньої жінки з України зробили в центрі прийому біженців в угорському селі Барабас.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Мати і немовля, яке народилось чотири тижні тому. Біженці з України в центрі реєстрації та тимчасового розміщення у баварському місті Аугсбург. Звідси людей розподіляють далі - по гуртожитках або знаходять їм інше житло.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Трохи солодощів після тяжкого, дуже тяжкого шляху - на вокзалі в Берліні. Багато жителів Німеччини безкоштовно пропонують біженцям кімнати у своїх будинках та квартирах. У німецьких ЗМІ навіть публікують рекомендації, як правильно все зробити – наприклад поінформувати орендодавців.
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Війна в Україні - 10.03.2022
У світі тривають масові акції протесту проти війни. Цю багатотисячну демонстрацію організували та провели школярі у німецькому місті Франкфурт-на-Майні.
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Війна в Україні - 10.03.2022
У небі над Франкфуртом-на-Майні під час цієї акції можна було побачити ось такий напис німецькою мовою: "Frieden" - "Мир", створений спортивними літаками.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вже у перші дні війни відвідав українську церкву та громаду у Лондоні. Нині він зустрівся з біженцями - в англіканському храмі Holy Trinity Brompton, парафіяни якого надають допомогу людям з України. Раніше королева Великобританії Єлизавета II зробила щедру пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій на підтримку українців.
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Війна в Україні - 10.03.2022
У Берліні люди несуть квіти до посольства України. Є там і така гірлянда, яку зробили діти. У багатьох містах у Німеччині, наприклад, у Кельні, заклики до миру та намальовані учнями українські прапори можна побачити на вікнах шкіл чи просто дитячих кімнат у вікнах житлових будинків.
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Війна в Україні - 10.03.2022
Завершимо сьогодні в Будапешті - у надії та молитві, що завтра нам не доведеться публікувати фото і дивитися на ще один зруйнований будинок, ще лікарню, школу… в охопленій війною країні.
Автор: Микола Пермяков