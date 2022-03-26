Війська РФ завдали другого за день удару по Львову

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за першу половину суботи, 26 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

DW стежить за подіями суботи, 26 березня, з 15.00 (оновлюється, час київський).

Байден: Треба готуватися до довгострокової боротьби

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Під час візиту до Варшави президент США Джо Байден виступив із промовою щодо України. "Ми чітко повинні зрозуміти, що ця боротьба не буде виграна за кілька днів чи місяців. Нам треба підготуватися до довготермінової боротьби", - заявив він. Байден закликав Європу припинити свою залежність від російського палива та повідомив, що США працюють з партнерами, щоби вирішити це питання.

Він також звернувся до росіян: "Ви - не наші вороги. Я не вірю, що ви готові підтримувати вбивства чи бомбардування пологових будинків, лікарень, шкіл, знищення міст. Агресія Путіна відрізала вас від усього світу та перекинула назад до XIX століття. Ви не хочете такого майбутнього для своїх дітей". Свій виступ президент США закінчив такими словами: "Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Хай Бог милує, цей чоловік не може лишатися при владі".

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Європа має припинити купувати російську нафту та газ, щоб не фінансувати військове вторгнення Росії в Україну та вбивство мирних українських громадян, пише радник президента України з економічних питань Олег Устенко в колонці для The New York Times. Він вважає, що Європа має припинити надавати російській владі доступ до валюти й тому має припинити платити за російський газ. Устенко переконаний, що в Європі достатньо газу, щоби прожити до наступної зими, а Міжнародне енергетичне агентство розробило реалістичний план енергозбереження та альтернативних поставок енергоносіїв, який дасть змогу скоротити європейський імпорт російського газу більш як на третину.

Другий за день удар по Львову

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про ще один удар російських військ по Львову близько сьомої вечора. "Сталося ще три потужні вибухи", - написав він у Telegram.

За попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів раніше в суботу постраждали п'ятеро людей.

Єврокомісія і Канада запустили програму для збору фінансової допомоги Україні

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Європейська комісія та Канада в партнерстві з міжнародною правозахисною організацією Global Citizen оголосили про запуск глобальної кампанії Stand Up For Ukraine зі збору коштів на підтримку людей, які рятуються від російського вторгнення в Україну. Кампанія направлена на мобілізацію урядів, установ, компаній, митців і приватних осіб для надання коштів на підтримку гуманітарних зусиль в Україні та сусідніх країнах. Ключовою подією стане захід 9 квітня за участю очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Від війни в Україні втекли близько 10 мільйонів людей: понад 6,5 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами, а понад 3,5 мільйона залишили країну та втекли за кордон, серед них близько двох мільйонів дітей.

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Міністерство закордонних справ України повідомляє, що станом на суботу втрати особового складу російських сил становлять 16 400 вбитих, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків, 73 цистерни, 56 безпілотних літальних апаратів, сім кораблів чи катерів. Також російські військові втратили 1640 бойових броньованих машин, 293 артилерійські системи, 91 ракетну систему залпового вогню, 1131 одиницю бойової техніки, 51 засіб протиповітряної оборони та два оперативно-тактичних ракетних комплекси.

Перша партія німецької зброї

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Україна отримала першу партію протитанкової зброї з Німеччини з 2650 одиниць із 5100 запланованих, повідомляє німецьке видання Bild. Тим часом міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) розповіла в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland, що Німеччина постачає Україні не лише зброю, а й паливо у великій кількості.

За даними німецького міністерства внутрішніх справ, від початку війни в Україні влада ФРН зареєструвала майже 260 тисяч українських біженців. Більшість з них - діти, жінки і люди похилого віку.

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За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, війська РФ завдали по Львову два ракетних удари. За попередніми даними у результаті постраждали п'ятеро людей. Інформація про влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася.

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

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Під час візиту до Варшави президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями. Після розмови з ними Байден назвав головорізом президента РФ Володимира Путіна, який розпочав війну проти України. Білий дім анонсував, що після після цієї зустрічі буде "важливе послання" щодо України. Поки що його не оприлюднювали.

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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський Епіфаній заявляє, що десятки церковних громад, а також низка монастирів доєдналися до ПЦУ. "Двері Православної Церкви України та наші серця відкриті для всіх!", - написав він у Twitter.

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Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив на брифінгу, що наразі в місті лишаються близько 120 тисяч жителів. Це в два з половиною рази менше, ніж до війни. При цьому, за його словами, Чернігів не має змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених.

Раніше мер Києва Віталій Кличко казав, що зі столиці виїхав кожний другий житель.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував спільну зустріч у Варшаві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністрами оборони України Олексієм Резніковим і США Ллойдом Остіном та американським президентом Джо Байденом.

За словами Кулеби, Байден сказав що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття, а війну Росії проти України назвав "війною тиранії про вільного світу". Також президент США висловив повагу і захоплення всіма українцями, які чинять опір РФ. Кулеба запевнив, що США непохитно будуть з Україною в усьому і ніщо не змусить їх відвернутися.

Тим часом у Білому домі повідомили, що обговорили дії США в координації з союзниками та партнерам щодо притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності, в тому числі через нові санкції.

Війська РФ завдали ракетного удару по Львову

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"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації", - повідомив мер Андрій Садовий у Telegram. У місті була оголошена повітряна тривога. Садовий просить жителів поки лишатися в укриттях. Він також закликає містян не поширювати фото чи відео місць удару. Ракетний удар по Львову підтвердив у Facebook і народний депутат Микола Княжицький.

У свою чергу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram, що поблизу Львова сталося три сильних вибухи. "Відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць", - написав він.

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З початку війни проти України російські війська знищили близько 4500 житлових будинків, 400 навчальних закладів, 150 закладів охорони здоров'я та 100 підприємств, повідомив на брифінгу міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Мера Славутича звільнили

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Мер Славутича, міста-сателіта Чорнобильської атомної електростанції, Юрій Фомічев, якого викрали російські військові, що вторглися в місто, вже звільнений. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, мер Славутича разом із жителями міста взяв участь в проукраїнському мітингу на головній площі міста. За його словами, військові РФ покинули центр Славутича та стоять на околицях.

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Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) оголосила про припинення співпраці з РФ та Білоруссю. Як повідомляється на сайті організації, 23 держави-члени вирішили призупинити участь вчених у всіх наукових комітетах установ, розташованих на території РФ і Білорусі, а також скасувати всі заходи, спільно організовані з установами, розташованими в Росії та Білорусі.

Зведення генштабу ЗСУ

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія продовжує готувати та переміщувати додаткові підрозділи східного військового округу на територію України. На Волинському напрямку війська РФ не проводять наступальних дій, але відзначається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Білорусі на полігони.

На Слобожанському напрямку РФ здійснює нарощування угруповання військ для наступу на окремих напрямках, продовжує обстрілювати Харків. На Донецькому напрямку російські сили продовжують спроби штурмувати Маріуполь та просуватись, щоби зайняти центральну частину міста. Основні зусилля армія РФ направила на міста Попасна і Рубіжне та на підготовку наступу на Сєвєродонецьк.

"Ймовірно, окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Силами оборони України проводяться заходи з оборони пунктів базування (морських портів) у Чорноморській операційній зоні", - йдеться у зведенні генштабу в Facebook.

Війська РФ обстріляли меморіал жертвам Голокосту в Харкові

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Російські війська обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому Яру на околиці Харкова, повідомляє міністерство оборони України в Twitter і додає фото. В 1941-1942 роках нацисти розстріляли там від 16 до 20 тисяч людей.

Нагадаємо, що 1 березня РФ здійснила ракетний обстріл Київської телевежі, розташованої поблизу Бабиного Яру - меморіалу жертвам Голокосту. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали. "29-30 вересня 1941 року нацисти знищили тут понад 33 тисячі євреїв. Через 80 років російські нацисти вдарили по цій самій землі, щоб знищити українців", - прокоментував тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В свою чергу президент України Володимир Зеленський сказав: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним?".