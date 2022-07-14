 Війська РФ вдарили по цивільних об′єктах Миколаєва - мер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2022

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Новини

Війська РФ вдарили по цивільних об'єктах Миколаєва - мер

141-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 14 липня.

Рятувальники на місці удару в Миколаєві 12 липня

Рятувальники на місці удару в Миколаєві 12 липня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 14 липня (час київський).

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У відеозверненні за підсумком 140-го дня війни президент України Володимир Зеленський підтвердив прогрес щодо переговорів з Росією про розблокування аграрного експорту. "Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН", - сказав він.

Визнання Північною Кореєю "ДНР" і "ЛНР" президент назвав "новиною, що не потребує додаткових коментарів". "Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти", - сказав він.

Wolodymyr Selenskyj in Dnipro

Зеленський також анонсував своє звернення в четвер до учасників форуму в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що закличе там міжнародних партнерів опрацювати питання підписання міжнародного договору про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Крім того, президент у своєму зверненні повідомив про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини Вязовської - лауреатки медалі Філдса, яку ще називають називають Нобелівською премією з математики.

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Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань пізно ввечері 13 липня повідомив, що в окупованій Новій Каховці "детонують склади боєкомплектів і снарядів". "За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі. Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ", - написав він у Facebook. У зведенні за добу оперативне командування Збройних сил України "Південь" повідомило про нанесення ударів по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику в Новій Каховці.

Нагадаємо, що 11 липня Збройні сили України звітували про знищення складу з боєприпасами військ РФ у Новій Каховці.

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Війська РФ вдарили по цивільних об'єктах Миколаєва - мер

Близько п'ятої години ранку в четвер, під час повітряної тривоги, у Миколаєві лунали потужні вибухи. "Рашисти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади", - повідомив згодом мер міста Олександр Сєнкевич. Детальнішу інформацію він пообіцяв надати пізніше.

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