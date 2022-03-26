З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за першу половину суботи, 26 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

DW стежить за подіями суботи, 26 березня, з 15.00 (оновлюється, час київський).

Зведення генштабу ЗСУ

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія продовжує готувати та переміщувати додаткові підрозділи східного військового округу на територію України. На Волинському напрямку війська РФ не проводять наступальних дій, але відзначається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Білорусі на полігони.

На Слобожанському напрямку РФ здійснює нарощування угруповання військ для наступу на окремих напрямках, продовжує обстрілювати Харків. На Донецькому напрямку російські сили продовжують спроби штурмувати Маріуполь та просуватись, щоби зайняти центральну частину міста. Основні зусилля армія РФ направила на міста Попасна і Рубіжне та на підготовку наступу на Сєвєродонецьк.

"Ймовірно, окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Силами оборони України проводяться заходи з оборони пунктів базування (морських портів) у Чорноморській операційній зоні", - йдеться у зведенні генштабу в Facebook.

Війська РФ обстріляли меморіал жертвам Голокосту в Харкові

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Російські війська обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому Яру на околиці Харкова, повідомляє міністерство оборони України в Twitter і додає фото. В 1941-1942 роках нацисти розстріляли там від 16 до 20 тисяч людей.

Нагадаємо, що 1 березня РФ здійснила ракетний обстріл Київської телевежі, розташованої поблизу Бабиного Яру - меморіалу жертвам Голокосту. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали. "29-30 вересня 1941 року нацисти знищили тут понад 33 тисячі євреїв. Через 80 років російські нацисти вдарили по цій самій землі, щоб знищити українців", - прокоментував тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В свою чергу президент України Володимир Зеленський сказав: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним?".