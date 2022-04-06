Війська РФ обстріляли чергу за гумдопомогою на Донеччині, є загиблі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 5 квітня.

DW стежить за подіями середи, 6 квітня (час київський).

РФ обстріляли чергу за гумдопомогою на Донеччині, є загиблі

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Російські військові обстріляли з реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

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Розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси, повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Також розпочалося зведення тимчасового насипного мосту через річку Ірпінь. Під час зачистки та розмінування територій Бучанського, Вишгородського, Броварського районів рятувальники вже знешкодили 1364 вибухонебезпечних предмета. Після повного розмінування комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру населених пунктів.

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В ніч на 6 квітня російські війська нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Наші ЗСУ тримають позиції. На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат", - написав він та закликав місцевих мешканців за можливості тимчасово переїхати до більш безпечних місць.

Помер Жириновський

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Голова Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ В'ячеслав Володін повідомив у Telegram про смерть російського депутата Володимира Жириновського. Спікер також офіційно оголосив на засіданні Держдуми, що Жириновський помер через важку та тривалу хворобу.

Великобританія передать Україні 20 "швидких"

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Великобританія передасть Україні 20 авто швидкої допомоги, повідомляє уряд країни. "Пожертва Національною службою охорони здоров'я допоможе надати життєво важливу допомогу українцям, які залишаються в містах і селищах, що зазнали обстрілів із боку Росії", - йдеться у повідомленні та зазанчається, що це допоможе замінити ті українські машини швидкої, які втратили внаслідок російських атак. Перші авто прибудуть цього тижня до Львова, звідки їх доставлять до тих районів, які найбільше їх потребують.

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Великобританія заморозила російські активи на 350 мільярдів доларів, повідомила міністерка закордонних справ Ліз Трасс. Вона також додала, що Росії більше недоступні понад 60 відсотків валютних резервів у розмірі 604 мільярди доларів. "Але ми можемо і маємо зробити більше", - заявила вона, закликавши "погодити чіткий графік припинення імпорту російської нафти, вугілля та газу".

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Китай вважає повідомлення та зображення загиблих мирних жителів в українському місті Буча "надзвичайно тривожними" та вимагає розслідування. Як заявив речник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь, КНР підтримує всі ініціативи та заходи, що "сприяють пом'якшенню гуманітарної кризи" в Україні, і "готова продовжувати працювати разом з міжнародною спільнотою, щоб запобігти будь-якій шкоді цивільному населенню", передає Associated Press.

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У відповідь на повномасштабну війну РФ в Україні Греція висилає 12 російських дипломатів, оголосивши їх "персонами нон ґрата", повідомляє міністерство закордонних справ країни (МЗС). Ці працівники російських дипломатичних установ діяли усупереч міжнародним правилам, пояснив рішення уряду представник грецького МЗС.

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Внаслідок зіткнення авто з парканом біля посольства Росії в Бухаресті загинув чоловік, пише агенція dpa з посиланням на румунську поліцію. Обставини події поки невідомі, тож не зрозуміло, чи пов’язаний інцидент з війною РФ проти Україні. Поліція та прокуратура розпочали розслідування.

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Папа Римський Франциск засудив різанину в Бучі. Наприкінці загальної аудієнції в середу понтифік підняв український прапор, який, за його словами, напередодні прибув з Бучі до Ватикану. "Цей прапор - з війни, з того мученицького міста Буча. Не забуваймо їх. Не забуваймо народ України", - закликав Франциск, поцілувавши прапор. Крім того, Папа подарував величезні шоколадні пасхальні яйця присутнім на аудієнції українським дітям-біженцям.

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Німецький правник про Бучу: слідство цікавитеметься спершу солдатами, а потім Путіним

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Генеральний штаб Збройних сил України стверджує, що за час війни проти України російські війська втратили 18600 солдатів. Також, згідно з повідомленням, армія РФ втратила: 684 танки, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 55 установок протиповітряної оборони, чотири пускові установки ракетних комплексів, 1324 одиниці автомобільної техніки, 107 реактивних систем залпового вогню, 7 кораблів і катерів, а також 96 безпілотників. У генштабі наголошують, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому дані уточнюються.

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Нідерланди затримали 14 російських яхт через санкції проти РФ. Про це стало відомо з листа міністерства закордонних справ країни до парламенту, пише Reuters. 12 з 14 яхт знаходяться на стадії будівництва. У листі йдеться, що судна на не можуть бути доставлені російським власникам "через нинішні експортні заходи", а структура їхньої власності розслідується.

++11.25++

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через "образливі" українські заяви стосовно позиції Будапешта щодо війни РФ в Україні. Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. "Ніхто не може дозволити собі оцінювати демократичне рішення угорського народу. Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу - неприйнятні" - написав він.

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Під санкції Заходу потраплять доньки Путіна - ЗМІ

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Захід збирається накласти санкції на доньок Путіна. За даними американського видання Bloomberg, таку пропозицію обговорює Європейський Союз. Вона має бути затверджена всіма 27 країнами-членами. За інформацією американського видання The Wall Street Journal, про санкції до дочок Путіна цього тижня оголосять також Сполучені Штати.

++10.39++

Європа вислала понад 200 російських "дипломатів" за 48 годин через військову агресію РФ проти України. Зокрема, у відповідь на злочини російських військ у Бучі на Київщині Німеччина оголосила персонами нон ґрата 40 дипломатів, Франція - 35. Згодом Італія видворила 30 працівників російських дипустанов, Іспанія - 25. Данія вислала 15 російських дипломатів, яких ідентифікували як офіцерів розвідки. Залишити країну низку працівників посольств і консульств РФ закликали Словенія, Естонія, Румунія, Швеція. Європейський Союз оголосив "небажаними" 19 російських представників через "незаконні та підривні" дії.

++10.12++

У місті Радехів на Львівщині ввечері 5 квітня сили протиповітряної оборони збили дві ракети, уламки яких впали на околицях міста на об’єкт цивільної інфраструктури, який не використовують. Про це повідомив вранці на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Жертв немає.

++09.44++

Від початку повномасштабної війни РФ проти України загинули щонайменше 167 дітей, ще 279 зазнали поранень, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголошує, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що окупаційні війська досі ведуть в українських містах активні бойові дії.

++09.19++

100 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні від США, анонсованої американським президентом Джо Байденом, будуть виділені для забезпечення нових поставок протитанкової зброї. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

РФ завдала ракетного удару по нафтобазі й заводу на Дніпропетровщині

++08.50++

Армія РФ атакувала нафтобазу та завод у Дніпропетровській області, повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук. Один ракетний удар прийшовся по нафтобазі у Новомосковську, де зараз рятувальники ліквідовують пожежу. Ще одна ракета влучила у завод у Синельниківському районі. Загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілів, за словами Лукашука, немає.

++08.19++

Фінляндія вирішила різко збільшити військові витрати, заявивши, що це рішення викликане повномасштабним військовим вторгненням Росії до України. "Війна в Європі докорінно змінила наше безпекове середовище", - йдеться в заяві міністра оборони Антті Кайкконена. Додаткові 2,2 мільярда євро розподілять на чотири роки: в 2023 році на потреби оборони додадуть 788 мільйонів євро, а згодом додаватимуть 408 мільйонів євро на рік до 2026 року.

++07.58++

В оточеному Маріуполі Донецької області продовжуються запеклі бої та російські авіаудари, гуманітарна ситуація в місті погіршується. Як повідомляє міністерство оборони Великобританії, більшість зі 160 тисяч мешканців, які лишилися в місті, не мають світла, опалювання, води, зв’язку та ліків. "Російські війська перешкодили гуманітарному доступу, ймовірно, щоби змусити захисників здатися", - йдеться в повідомленні міністерства в Twitter.

Раніше британське міноборони з посиланням на дані розвідки повідомило, що аналіз супутникових знімків засвідчив наявність щонайменше восьми тіл на вулицях Бучі Київської області 21 березня. Місто було окуповане російськими військовими до 31 березня. Влада РФ каже, що фото та відео зі вбитими цивільними в Бучі - постанова.

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Ранкове зведення генштабу ЗСУ

++07.34++

За даними генерального штабу Збройних сил України, Росія зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

"Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків", - йдеться у ранковому зведенні генштабу в Facebook.

Також міністерство оборони України зауважує, що РФ не полишає спроб залучення до бойових дій найманців з інших країн, щоби поповнити свої втрати. "Водночас, використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність", - йдеться у повідомленні.

Нові санкції Канади та Нової Зеландії проти РФ

++07.06++

Канада внесла до санкційного списку ще дев'ять росіян і білорусів, повідомляється на сайті уряду. До нього потрапили бізнесмени Володимир Потанін, Віктор Вексельберг, Кирило Шамалов, Леонід Міхельсон і Дмитро Пумпянський. Також до списку внесли заступників міністра оборони Білорусі Андрія Жука, Андрія Бурдика та Сергія Симоненка. Підсанкційним особам Канада забороняє в'їзд до країни та заморожує активи в разі їх наявності в країні.

++05.45++

Найбільший американський виробник процесорів Intel призупинить діяльність у Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії. "Корпорація Intel зупиняє всі бізнес-операції в Росії", - йдеться у повідомленні. Водночас у компанії заявили про намір підтримати 1,2 тисячі працівників у Росії "у цій складній ситуації".

++05.08++

Уряд Нової Зеландії оголосив про застосування 35-відсоткових мит на увесь імпорт із Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями російської промисловості. "Нова Зеландія застосовуватиме мита з усіх напрямків до усього російського імпорту, а також заборонить експорт промислової продукції, як-от обладнання для інформаційно-комунікаційних технологій та двигунів", - йдеться у заяві міністра торгівлі Демієна О'Коннора. Рішення набудуть чинності з 25 квітня.

++04.25++

Австрія висилатиме російських дипломатів, якщо спецслужби республіки матимуть свідчення про невідповідність їх діяльності Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Александр Шалленберг. За його словами, у Відні перебуває багато міжнародних організацій, при яких працюють російські місії, і він не хоче заважати роботі таких організацій необґрунтованою висилкою дипломатів.

++04.00++

Президент США Джо Байден розпорядився надати Україні додаткову військову допомогу у розмірі до 100 мільйонів. доларів. Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому. "Цим указом наділити Держдепартамент правом виділити департаменту оборони суму до 100 мільйонів доларів на оборонні засоби та послуги, навчання та тренування для допомоги Україні", - йдеться у ньому.

++03.15++

Глава об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі запропонував будувати постійні військові бази в країнах східного флангу НАТО, але не розміщувати постійний особовий склад, а комплектувати їх на основі ротації. Про це він заявив, виступаючи на бюджетних слуханнях у палаті представників. Таке рішення дозволить не витрачатися для будівництва інфраструктури для сімей військовослужбовців.

++01.40++

Вашингтон представить у середу нові санкції проти Росії. Вони торкнуться представників уряду Росії та членів їхніх сімей, фінансових інститутів та державних компаній, заявила офіційна представниця Білого дому Джен Псакі. Пакет санкцій включатиме також заборону на нові інвестиції в Росію.

++01.15++

Олександр Лукашенко заявив про відмову Мінська розраховуватися з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо кредитів на заморожені проєкти у ЖКГ. На його думку, оплату за кредитами можна буде продовжити після поновлення перерахування коштів за укладеними ЄБРР договорами. 4 квітня ЄБРР закрив доступ Росії та Білорусі до своїх фінансів та технічної підтримки. "

++00.47++

Від початку війни в Україні загинули 1480 мирних жителів, 2195 дістали поранень, повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини. Наголошується, що йдеться лише про підтверджені випадки, фактичне число може бути значно більшим.

Серед 1480 убитих - 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина та 815 дорослих, стать яких поки що не з'ясована. Серед поранених 2195 мирних жителів - 253 чоловіки, 194 жінки, 43 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 100 дітей та 1565 дорослих, стать яких поки що не з'ясовано.

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Володимир Зеленський, 4 квітня 2022 року

Володимир Зеленський заявив у відеозверненні про підготовку нового пакета потужних санкцій проти Росії "за все те, що вона наробила проти наших людей". "Зараз - принциповий момент, передусім для західних лідерів. (...) Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай... Якщо після цього транзит товарів у Росію буде продовжуватися, як зазвичай... Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай... То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий", - наголосив український презитдент.

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Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати. Про це повідомляє посольство Естонії в Україні у Facebook. Зазначається, що естонські підприємці у співпраці з держустановами та збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

++00.05++

За 4 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3846 осіб, повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Так, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалася у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш була змушена повернутися, проте на зворотному шляху на цих автобусах було евакуйовано маріупольців та місцевих жителів з міста Бердянськ, зазначила Верещук. Крім того, із Луганської області вдалося вивезти 1080 людей.

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