Війська РФ обстріляли Авдіївський коксохім: десять загиблих

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 2 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами другої половини вівторка, 3 травня (час київський).

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Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, загинули 10 людей та ще 15 отримали поранення. "Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобус, який мав їх розвозити із заводу додому", - написав він у Telegram-каналі.

У вівторок зранку Кириленко повідомляв про щонайменше дев'ятеро загиблих на Донеччині.

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Голова Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідера німецької опозиції з главою української держави тривала близько години, зазначило видання Bild. За його даними, зустріч відбулася в офіційній резиденції Зеленського. Зустріч Мерца та українського президента не планувалася.

У своєму Twitter Мерц подякував Зеленському за прийом, відзначивши, що Німеччина підтримує Україну і її мужній народ.

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Посольство Кіпру в Україні поступово відновлює свою роботу у Києві, йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook. "З 3 травня прапор Кіпру знову майорить у столиці. Голова Місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", - йдеться у повідомленні.

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Поліція Німеччини зареєструвала вже 400 632 біженці з України. За даними міністерства закордонних справ ФРН, йдеться насамперед про жінок, дітей та людей похилого віку. У школах Німеччини зростає і кількість учнів з України. За тиждень з 25 квітня по 1 травня до загальноосвітніх та професійних шкіл прийняли 91 572 дитини та підлітка, 87 183 з них вже відвідали заняття, повідомили на конференції земельних міністрів освіти. Найбільше дітей з України (близько 17 700) навчаються в Баварії, Північному Рейні - Вестфалії (14 700) та Баден-Вюртембергу (14 170).

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Росія опустилася на 155-те місце в рейтингу свободи преси, який складає організація "Репортери без кордонів". Після початку війни Роскомнагляд заборонив такі слова, як "війна", "напад" та "вторгнення" у репортажах про Україну, а сотні незалежних журналістів залишили РФ, йдеться у доповіді. "Репортери без кордонів" згадали припинення роботи телеканалу "Дощ" та радіостанції "Ехо Москви", блокування соцмереж Facebook, Instagram і Twitter, а також введення відповідальності за "фейки" про російську армію. У 2021 році РФ займала 150-ту позицію. Водночас Україна втратила дев'ять позицій, опустившись із 97-го на 106 рядок в рейтингу.

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Великобританія передасть 13 одиниць броньованих машин для евакуації мирних жителів з територій на Сході України, заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, пише Reuters. "Ця бронетехніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, та підтримає українців у виконанні життєво важливої роботи", - зазначила Трасс. Ці транспортні засоби також будуть використовуватися для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.

++17.49++

Німецька промисловість має труднощі із заміщенням імпорту з Росії, України та Білорусі. Лише 13,8 відсотка промислових фірм ФРН, у яких виникли проблеми з постачанням із цих країн, змогли за короткий термін повністю замінити їх з інших джерел, про що свідчать результати опитування Мюнхенського інституту економічних досліджень ifo. Ще 43,4 відсотка компаній, що брали участь в опитуванні, змогли частково переорієнтуватися на товари з інших країн, а 16,3 відсотка респондентів заявили, що вважають заміну імпорту з РФ, Білорусі та України економічно недоцільною. Ще 13,8 відсотка фірм повідомили, що таке заміщення неможливе.

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Єврокомісія представить Раді ЄС шостий пакет санкцій на затвердження. Про це після засідання колегії єврокомісарів у Страсбургу заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який також є віцепрезидентом Єврокомісії. "Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над шостим пакетом санкцій, який має відключити від SWIFT більше банків, внести до списків поширювачів дезінформації та стосуватися імпорту нафти. Ці заходи будуть представлені Раді ЄС на затвердження", - написав Боррель у Twitter. Раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Єврокомісія 3 травня розгляне шостий пакет санкцій.

Боррель не уточнив, коли саме представлять новий пакет санкцій, але однією з нагод вважаються дебати в Європарламенті щодо України вранці 4 травня.

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Понад 100 людей евакуювали з маріупольської "Азовсталі" та прилеглих районів в Запоріжжя в рамках операції, проведеної спільно міжнародним Червоним Хрестом та ООН, повідомила координаторка з гуманітарних питань ООН в Україні Оснат Лубрані. "Завдяки операції 101 дитина, жінки та люди похилого віку нарешті змогли залишити укриття під металургійним комбінатом "Азовсталь" та вперше за два місяці побачити сонячне світло", - розповіла Лубрані. За її даними, ще 58 людей доєднались до конвою у Мангуші, селищі в передмістях Маріуполя. Загалом 127 людей доставили до Запоріжжя, деякі евакуйовані вирішили не їхати до обласного центру разом з конвоєм, зазначила координаторка. Там наразі люди отримують гуманітарну допомогу, зокрема медичну та психологічну підтримку.

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Внаслідок масованих авіабомбардувань РФ території заводу "Азовсталь" 2 травня загинули дві цивільні жінки, повідомляє полк спецпризначення "Азов". Як розповів очевидець на опублікованому "Азовом" відео, близько десяти людей зазнали поранень.

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Міжнародна неурядова організація "Лікарі без кордонів" вважає тяжкою гуманітарну ситуацію в Маріуполі. "За тією інформацією, яка є, можна чітко сказати: це повна катастрофа", - заявила виданням німецької медіагрупи Funke надзвичайна координаторка організації по Україні Аня Вольц (Anja Wolz). За її словами, повна картина справжніх масштабів людських страждань в місті стане відома лише у майбутньому. "Я думаю, що ми не маємо уявлення про те, що ми там побачимо. Буча, Ірпінь та Гостомель - це лише верхівка айсбергу", - зазначила вона. Вольц підкреслила, що нині практично відсутні способи надати медичну допомогу тим, хто перебуває в Маріуполі, і доставити в місто гуманітарні вантажі, також там не вистачає медиків.

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Угорщина, як і раніше, відмовляється підтримати ЄС у запровадженні найближчим часом нафтового ембарго проти Росії. Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Петер Сіярто під час візиту до Казахстану заявив, що Будапешт не дасть своєї згоди на розширення санкцій, що передбачає заборону постачання Угорщини російських нафти та газу. В Угорщині немає альтернатив постачанням нафтопроводу "Дружба", яким вона отримує 65 відсотків необхідної їй нафти, пояснив він.

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"Україна переможе": звернення Бориса Джонсона до Верховної Ради

Великобританія надасть Україні новий пакет допомоги розміром 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 355 мільйонів євро), заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"У нас є новий пакет підтримки - 300 мільйонів фунтів: радари, щоб визначати, де перебуває артилерія, націлена на ваші міста, дрони, щоб посилити вашу піхоту та ваші наступальні сили. Щоб разом з іншими вашими друзями поставити вам зброю, надати вам гуманітарну допомогу, щоб ми могли досягти наших цілей щодо посилення України у такий спосіб, щоб ніхто і ніколи не наважився зазіхати на неї", - сказав Джонсон у зверненні до Верховної Ради.

Також за його словами, найближчими тижнями Лондон надішле Україні протикорабельні ракетні системи Brimstone та броньовані машини для евакуації людей. "Україна переможе, Україна буде вільна", - висловив упевненість Джонсон.

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