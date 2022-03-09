 Війна в Україні - 14.03.2022 | Усі медіаформати | DW | 14.03.2022

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Усі фотогалереї

Війна в Україні - 14.03.2022

Фотохроніка війни в Україні. Кадри понеділка, 14 березня, та минулих днів.

  • Київ

    Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.

  • Ірпінь

    Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.

  • Маріуполь

    Зруйнована будівля в Маріуполі, 13 березня.

  • Волноваха, 12 березня

    14 березня російська сторона заявила про встановлення контролю на містом Волноваха за 60 кілометрів від Донецька.

  • Волноваха

    Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.

  • Волноваха, 12 березня

    Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".

  • Донецьк, 14 березня

    14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.

  • Берлін

    Антивоєнна демонстрація біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    "Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    "Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Франкфурт-на-Майні

    Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.

  • Санкт-Петербург

    Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.

  • Лондон

    14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.

  • Варшава

    "Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.

  • Київ

    Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.

  • Ірпінь

    Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.

  • Київ

    У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.

  • Львів

    Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.

  • Медика

    Біженці з України на КПП біля польського села Медика, 12 березня.

  • Перемишль

    Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.

  • Единбург, 13 березня

    Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".

  • Париж, 13 березня

    Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".


  • Київ

    Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.

  • Ірпінь

    Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.

  • Маріуполь

    Зруйнована будівля в Маріуполі, 13 березня.

  • Волноваха, 12 березня

    14 березня російська сторона заявила про встановлення контролю на містом Волноваха за 60 кілометрів від Донецька.

  • Волноваха

    Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.

  • Волноваха, 12 березня

    Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".

  • Донецьк, 14 березня

    14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.

  • Берлін

    Антивоєнна демонстрація біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    "Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    "Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Франкфурт-на-Майні

    Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.

  • Санкт-Петербург

    Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.

  • Лондон

    14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.

  • Варшава

    "Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.

  • Київ

    Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.

  • Ірпінь

    Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.

  • Київ

    Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.

  • Київ

    У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.

  • Львів

    Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.

  • Медика

    Біженці з України на КПП біля польського села Медика, 12 березня.

  • Перемишль

    Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.

  • Единбург, 13 березня

    Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".

  • Париж, 13 березня

    Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".


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