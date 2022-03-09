Війна в Україні - 14.03.2022

Фотохроніка війни в Україні. Кадри понеділка, 14 березня, та минулих днів.
Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.
Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.
Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.
Зруйнована будівля в Маріуполі, 13 березня.
14 березня російська сторона заявила про встановлення контролю на містом Волноваха за 60 кілометрів від Донецька.
Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.
Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".
14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.
Антивоєнна демонстрація біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 13 березня.
"Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.
"Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.
Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.
Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.
14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.
"Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.
Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.
Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.
Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.
У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.
Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.
Біженці з України на КПП біля польського села Медика, 12 березня.
Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.
Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".
Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".
Житловий будинок на Оболоні в Києві, 14 березня. Також у цій фотогалереї - життя в метро, евакуація з Ірпеня, світлини з Маріуполя, Волновахи та Донецька, акції протесту проти війни, котрі відбулися минулими вихідними, захоплення вілли Олега Дерипаски в Лондоні й мурал у Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського.
Евакуація з міста Ірпінь, що під Києвом, 13 березня.
Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.
Зруйнована будівля в Маріуполі, 13 березня.
14 березня російська сторона заявила про встановлення контролю на містом Волноваха за 60 кілометрів від Донецька.
Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.
Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".
14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.
Антивоєнна демонстрація біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, 13 березня.
"Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.
"Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.
Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.
Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.
14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.
"Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.
Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.
Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.
Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.
У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.
Служіння в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра й Павла у Львові, 13 березня.
Біженці з України на КПП біля польського села Медика, 12 березня.
Кухня для біженців у прикордонному польському місті Перемишль, 13 березня.
Учасники акції на підтримку України неофіційно перейменовують вулиці й площі в різних містах. Біля українського консульства в Единбургу з'явилась табличка "Вулиця Володимира Зеленського".
Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".