Війна в Україні - 02.03.2022

Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?

Побоювання, що вторгнення Росії в Україну може перерости у атомну війну, є цілком реальними. Але є й інша небезпека: що станеться, якщо будь-яка з 15 українських АЕС потрапить під перехресний вогонь?