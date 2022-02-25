 Війна в Україні - 02.03.2022 (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2022

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Політика й суспільство

Війна в Україні - 02.03.2022 (фотогалерея)

Сьомий день війни в Україні. Фотографії.

  • Буча

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Вулиця у місті Буча під Києвом. Сьомий день війни в Україні. Руйнування, вибухи, загиблі, поранені... На дорогах - колони російської військової техніки. Українці захищають свою країну від агресора, зводять барикади, готують пляшки із запальною сумішшю.

  • Нью-Йорк

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Міжнародні організації та світові лідери координують зусилля, аби хоча б зупинити вогонь. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) із трибуни Генасамблеї ООН закликала засудити військову агресію Росії проти України. Росія зробила жорстоку атаку на міжнародний мирний порядок, заявила вона у Нью-Йорку на спецсесії Генеральної асамблеї ООН, 1 березня.

  • Житомир

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Зруйнований будинок в українському місті Житомир. За даними місцевої влади, внаслідок влучання авіаційної бомби у житловий будинок біля лікарні є загиблі та поранені, 2 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Президент України Володимир Зеленський після інтерв'ю у Києві, 1 березня. Після обстрілу Харкова глава держави закликав міжнародне співтовариство "негайно та дієво" відреагувати на дії Росії та визнати їх актом "державного тероризму".

  • Харків

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Обстріл Харкова триває. Цілями ударів у другому за величиною місті України в середу, 2 березня, стали будівлі регіональних управлінь поліції (фото) та служби безпеки. Також постраждала будівля університету.

  • Київська область

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Спалена російська військова техніка на підступах до Києва. Влада РФ замовчує кількість загиблих або взятих у полон військових, які беруть участь у вторгненні. Число вбитих щодня збільшується - і з того, і з іншого боку.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Згоріла спортивна студія у Києві, 2 березня. Тисячі мешканців багатомільйонного міста рятуються від обстрілів у метро, підвалах, бомбосховищах, на підземних автомобільних парковках.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Котів і собак люди забирають із собою - таких фотографій дуже багато. Тварин із зоопарку евакуювати складно. Вони залишаються у Києві, разом із ними - співробітники, які тепер не лише їх доглядають, а й заспокоюють, коли десь у місті лунають вибухи.

  • Житомир

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Жителі України навчаються, як використовувати пляшки із запальною сумішшю. Ця фотографія зроблена у Житомирі.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Для створення барикад у Києві використовують пасажирські автобуси та трамваї. Місто готується до облоги та вуличних боїв.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Посолка України у США Оксана Маркарова у Конгресі під час звернення Джо Байдена до нації. Глава української дипломатичної місії у Вашингтоні була присутня на засіданні як особиста гостя дружини президента - Джилл Байден, 1 березня.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Вітаючи Оксану Маркарову, члени Конгресу підвелися зі своїх місць. Серед них - республіканка Вікторія Спарц. Вона представляє штат Індіана і є першим членом американського Конгресу, який народився і виріс в Україні.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    За даними української влади, під час обстрілу київської телевежі 1 березня, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, одна з ракет влучила в територію меморіалу жертвам Голокосту - Бабин Яр. Ця фотографія зроблена наступного дня біля центрального монумента.

  • Вилок

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Черга з автомобілів на українсько-угорському кордоні, 2 березня. На тлі російського вторгнення в Україну Єврокомісія запропонувала задіяти директиву про тимчасовий захист, щоб надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні.

  • Перемишль

    Війна в Україні - 02.03.2022

    ... Йдеться про тимчасові види на проживання, доступ до шкіл, житло, медичне обслуговування та ринок праці. Цей знімок зроблений у тимчасовому центрі для біженців у Перемишль, Польща.

  • Стамбул

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Українські спортсмени вирушають із Стамбула до Пекіна на Зимові Паралімпійські ігри 2022 року. Щодо спортсменів із Росії більшість міжнародних спортивних організацій, об'єднань та ліги запровадили санкції, усунувши представників РФ від участі у змаганнях та турнірах. 2 березня було ухвалено рішення, що атлети з Росії та Білорусі зможуть виступити під нейтральним прапором у Пекіні.

  • Дюссельдорф

    Війна в Україні - 02.03.2022

    У багатьох містах Німеччини на світлових табло між демонстрацією рекламних оголошень з'являються кольори національного прапора України. Ця фотографія зроблена в Дюссельдорфі, 2 березня.

  • Париж

    Війна в Україні - 02.03.2022

    У паризькому музеї воскових фігур Гревен на бульварі Монмартр, відкритому 1882 року, зображення президента Росії Володимира Путіна вирішили прибрати. Акції солідарності та протесту тривають у всьому світі - зокрема, й у самій Росії.

    Автор: Микола Пермяков


  • Буча

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Вулиця у місті Буча під Києвом. Сьомий день війни в Україні. Руйнування, вибухи, загиблі, поранені... На дорогах - колони російської військової техніки. Українці захищають свою країну від агресора, зводять барикади, готують пляшки із запальною сумішшю.

  • Нью-Йорк

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Міжнародні організації та світові лідери координують зусилля, аби хоча б зупинити вогонь. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) із трибуни Генасамблеї ООН закликала засудити військову агресію Росії проти України. Росія зробила жорстоку атаку на міжнародний мирний порядок, заявила вона у Нью-Йорку на спецсесії Генеральної асамблеї ООН, 1 березня.

  • Житомир

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Зруйнований будинок в українському місті Житомир. За даними місцевої влади, внаслідок влучання авіаційної бомби у житловий будинок біля лікарні є загиблі та поранені, 2 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Президент України Володимир Зеленський після інтерв'ю у Києві, 1 березня. Після обстрілу Харкова глава держави закликав міжнародне співтовариство "негайно та дієво" відреагувати на дії Росії та визнати їх актом "державного тероризму".

  • Харків

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Обстріл Харкова триває. Цілями ударів у другому за величиною місті України в середу, 2 березня, стали будівлі регіональних управлінь поліції (фото) та служби безпеки. Також постраждала будівля університету.

  • Київська область

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Спалена російська військова техніка на підступах до Києва. Влада РФ замовчує кількість загиблих або взятих у полон військових, які беруть участь у вторгненні. Число вбитих щодня збільшується - і з того, і з іншого боку.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Згоріла спортивна студія у Києві, 2 березня. Тисячі мешканців багатомільйонного міста рятуються від обстрілів у метро, підвалах, бомбосховищах, на підземних автомобільних парковках.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Котів і собак люди забирають із собою - таких фотографій дуже багато. Тварин із зоопарку евакуювати складно. Вони залишаються у Києві, разом із ними - співробітники, які тепер не лише їх доглядають, а й заспокоюють, коли десь у місті лунають вибухи.

  • Житомир

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Жителі України навчаються, як використовувати пляшки із запальною сумішшю. Ця фотографія зроблена у Житомирі.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Для створення барикад у Києві використовують пасажирські автобуси та трамваї. Місто готується до облоги та вуличних боїв.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Посолка України у США Оксана Маркарова у Конгресі під час звернення Джо Байдена до нації. Глава української дипломатичної місії у Вашингтоні була присутня на засіданні як особиста гостя дружини президента - Джилл Байден, 1 березня.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Вітаючи Оксану Маркарову, члени Конгресу підвелися зі своїх місць. Серед них - республіканка Вікторія Спарц. Вона представляє штат Індіана і є першим членом американського Конгресу, який народився і виріс в Україні.

  • Київ

    Війна в Україні - 02.03.2022

    За даними української влади, під час обстрілу київської телевежі 1 березня, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, одна з ракет влучила в територію меморіалу жертвам Голокосту - Бабин Яр. Ця фотографія зроблена наступного дня біля центрального монумента.

  • Вилок

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Черга з автомобілів на українсько-угорському кордоні, 2 березня. На тлі російського вторгнення в Україну Єврокомісія запропонувала задіяти директиву про тимчасовий захист, щоб надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні.

  • Перемишль

    Війна в Україні - 02.03.2022

    ... Йдеться про тимчасові види на проживання, доступ до шкіл, житло, медичне обслуговування та ринок праці. Цей знімок зроблений у тимчасовому центрі для біженців у Перемишль, Польща.

  • Стамбул

    Війна в Україні - 02.03.2022

    Українські спортсмени вирушають із Стамбула до Пекіна на Зимові Паралімпійські ігри 2022 року. Щодо спортсменів із Росії більшість міжнародних спортивних організацій, об'єднань та ліги запровадили санкції, усунувши представників РФ від участі у змаганнях та турнірах. 2 березня було ухвалено рішення, що атлети з Росії та Білорусі зможуть виступити під нейтральним прапором у Пекіні.

  • Дюссельдорф

    Війна в Україні - 02.03.2022

    У багатьох містах Німеччини на світлових табло між демонстрацією рекламних оголошень з'являються кольори національного прапора України. Ця фотографія зроблена в Дюссельдорфі, 2 березня.

  • Париж

    Війна в Україні - 02.03.2022

    У паризькому музеї воскових фігур Гревен на бульварі Монмартр, відкритому 1882 року, зображення президента Росії Володимира Путіна вирішили прибрати. Акції солідарності та протесту тривають у всьому світі - зокрема, й у самій Росії.

    Автор: Микола Пермяков


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    Автор: Микола Пермяков


DW.COM

Війна в Україні - 02.03.2022

Сьомий день війни в Україні. Фотографії.  

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