Війна спричинить переміщення сімох мільйонів українців - єврокомісар

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-27 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 28 лютого (час київський)

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З початку наступу Росії на Україну, з 24 лютого, втрати особового складу російських військ становили 4,5 тисячі осіб убитими та пораненими. "Втрати противника загалом склали близько 4,5 тис. людей убитими та пораненими, це десь 1,5 тисячі убитих та 3 тисячі поранених за нашими попередніми оцінками", - сказав радник керівника офісу президента Олексій Арестович на брифінгу. Знищено та пошкоджено 27 літаків агресора, 26 вертольотів, близько 150 танків, понад 700 одиниць бойових броньованих машин (БТР та БМП), близько 50 гармат, 1 зенітний ракетний комплекс "Бук", 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град", 60 цистерн для заправок, кораблі та катери - 2 одиниці.

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Російська авіакомпанія "Аерофлот" скасовує усі рейси до Європи. За кілька годин до цього очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила у Twiter, що Євросоюз закриває авіапростір для Росії. "Російські, зареєстровані в Росії або підконтрольні Росії літаки не зможуть приземлитися, злетіти чи облітати територію ЄС. У тому числі приватні літаки олігархів", - написала вона.

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За оцінками Європейської Комісії (ЄК), через розв'язану Росією війну в Україні кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями всередині та за межами цієї країни. Наразі очікується, що кількість переміщених українців становитиме понад 7 мільйонів людей, заявив ввечері 27 лютого на брифінгу в Брюсселі єврокомісар ЄС з антикризового управління Янес Ленарчич. За його словами, якщо війна триватиме, біженці потребуватимуть термінової гуманітарної допомоги. Згідно з даними Ленарчича, ЄК вже мобілізувала 90 мільйонів євро на гуманітарну підтримку.